Автомобильная промышленность

Volkswagen создает новый сервис для конкуренции с общественным транспортом

Поездка на электромобиле по вызову будет сравнима по стоимости с городскими перевозками
MOIA – новый бренд, новый сервис и новое направление деятельности Volkswagen
MOIA – новый бренд, новый сервис и новое направление деятельности Volkswagen
Christoph Dernbach / DPA / TASS

Немецкий автопроизводитель представил в понедельник в Лондоне новый бренд – MOIA, который будет существовать в группе вместе с другими марками, такими как Audi, Porsche и Skoda, сообщила Financial Times. Со следующего года в европейских городах будет доступна услуга по вызову электромобилей под этим брендом. Пилотный проект будет запущен в двух городах Германии, в планах VW – экспансия в другие страны Европы, а со временем – в США, Китай и прочие страны.

Группа активно развивает направление электромобилей и хочет к 2025 г. довести их долю в продажах до четверти. Под брендом Volkswagen она планирует к этому сроку продавать 1 млн электрокаров и «стать лидером в сфере e-mobility», заявлял в конце ноября гендиректор марки Герберт Дисс, представляя новую стратегию развития бренда. MOIA будет развиваться параллельно: для нее другие подразделения группы будут выпускать специальные модели, хотя при запуске сервиса, скорее всего, будут использованы существующие, такие как VW Transporter, пишет FT.

Марка Volkswagen сосредоточится на выпуске электромобилей

Автопроизводители развивают направление транспортных услуг с целью получить новые источники дохода, поскольку бизнес по продаже автомобилей испытывает проблемы из-за меняющихся предпочтений потребителей. Для VW эта задача стоит особенно остро, поскольку компании приходится выплачивать миллиарды долларов из-за «дизельгейта». «Поскольку потребности клиентов меняются, меняется и бизнес-модель автопроизводителей, – поясняет Томас Седран, директор по стратегии VW Group. – В крупных городах мира наблюдается все более отчетливая тенденция отказа от владения автомобилем в пользу транспорта по вызову и совместного пользования им».

Основные премьеры коммерческой техники во второй половине года были сосредоточены в Ганновере, где проходила выставка IAA Commercial Vehicles 2016
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Бюджет нового проекта – сотни миллионов евро. В VW рассчитывают, что в случае успеха он принесет к концу десятилетия 2 млрд евро выручки и создаст новый сегмент в сфере транспортных услуг – шаттлы по вызову, поездка в которых сравнима со стоимостью поездки на общественном транспорте. В некоторых городах MOIA может заместить недозагруженный общественный транспорт, эксплуатация которого сейчас приносит убытки, заявил Седран. Представители MOIA уже ведут переговоры с властями 20 городов Европы и будут предлагать и развивать услугу именно в сотрудничестве с ними ( в отличие, например, от сервиса по вызову такси Uber, который обычно начинает работу в городах без согласования с местными властями).

MOIA будет конкурировать с общественным транспортом по стоимости поездок и сделает услугу доступной для большего числа людей, чем сегодня позволяют сделать сервисы по вызову такси, уверяет Оле Хармс, генеральный директор MOIA. Новая марка также рассчитывает разработать в ближайшие годы ряд новых транспортных услуг. «Рынок мобильности находится на ранней стадии. Никто не знает, куда он придет», – говорит Хармс. Он добавил, что партнером MOIA станет сервис Gett (VW инвестировала в него в этом году $300 млн). Компании объявили в понедельник, что Gett также предложит в ряде городов услугу по одновременному подвозу электромобилем MOIA нескольких пассажиров, следующих в одно место.

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Электромобили станут доступнее

Развивать MOIA немецкой компании помогут и ее собственные действия по электризации автопарка (марка VW собирается создать свою платформу для подключаемых к сети устройств и рассчитывает к 2025 г. набрать 80 млн пользователей), и инициированный недавно масштабный проект с другими автопроизводителями. Вместе с Ford, BMW и Daimler она намерена создать в Европе сеть станций для быстрой зарядки электромобилей. Их строительство начнется в 2017 г., на первом этапе, по плану партнеров, их будет 400. А к концу десятилетия в Европе должно быть уже несколько тысяч станций высокой мощности.

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