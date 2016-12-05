Volkswagen создает новый сервис для конкуренции с общественным транспортом

Немецкий автопроизводитель представил в понедельник в Лондоне новый бренд – MOIA, который будет существовать в группе вместе с другими марками, такими как Audi, Porsche и Skoda, сообщила Financial Times. Со следующего года в европейских городах будет доступна услуга по вызову электромобилей под этим брендом. Пилотный проект будет запущен в двух городах Германии, в планах VW – экспансия в другие страны Европы, а со временем – в США, Китай и прочие страны.

Группа активно развивает направление электромобилей и хочет к 2025 г. довести их долю в продажах до четверти. Под брендом Volkswagen она планирует к этому сроку продавать 1 млн электрокаров и «стать лидером в сфере e-mobility», заявлял в конце ноября гендиректор марки Герберт Дисс, представляя новую стратегию развития бренда. MOIA будет развиваться параллельно: для нее другие подразделения группы будут выпускать специальные модели, хотя при запуске сервиса, скорее всего, будут использованы существующие, такие как VW Transporter, пишет FT.

Автопроизводители развивают направление транспортных услуг с целью получить новые источники дохода, поскольку бизнес по продаже автомобилей испытывает проблемы из-за меняющихся предпочтений потребителей. Для VW эта задача стоит особенно остро, поскольку компании приходится выплачивать миллиарды долларов из-за «дизельгейта». «Поскольку потребности клиентов меняются, меняется и бизнес-модель автопроизводителей, – поясняет Томас Седран, директор по стратегии VW Group. – В крупных городах мира наблюдается все более отчетливая тенденция отказа от владения автомобилем в пользу транспорта по вызову и совместного пользования им».

Бюджет нового проекта – сотни миллионов евро. В VW рассчитывают, что в случае успеха он принесет к концу десятилетия 2 млрд евро выручки и создаст новый сегмент в сфере транспортных услуг – шаттлы по вызову, поездка в которых сравнима со стоимостью поездки на общественном транспорте. В некоторых городах MOIA может заместить недозагруженный общественный транспорт, эксплуатация которого сейчас приносит убытки, заявил Седран. Представители MOIA уже ведут переговоры с властями 20 городов Европы и будут предлагать и развивать услугу именно в сотрудничестве с ними ( в отличие, например, от сервиса по вызову такси Uber, который обычно начинает работу в городах без согласования с местными властями).

MOIA будет конкурировать с общественным транспортом по стоимости поездок и сделает услугу доступной для большего числа людей, чем сегодня позволяют сделать сервисы по вызову такси, уверяет Оле Хармс, генеральный директор MOIA. Новая марка также рассчитывает разработать в ближайшие годы ряд новых транспортных услуг. «Рынок мобильности находится на ранней стадии. Никто не знает, куда он придет», – говорит Хармс. Он добавил, что партнером MOIA станет сервис Gett (VW инвестировала в него в этом году $300 млн). Компании объявили в понедельник, что Gett также предложит в ряде городов услугу по одновременному подвозу электромобилем MOIA нескольких пассажиров, следующих в одно место.

Развивать MOIA немецкой компании помогут и ее собственные действия по электризации автопарка (марка VW собирается создать свою платформу для подключаемых к сети устройств и рассчитывает к 2025 г. набрать 80 млн пользователей), и инициированный недавно масштабный проект с другими автопроизводителями. Вместе с Ford, BMW и Daimler она намерена создать в Европе сеть станций для быстрой зарядки электромобилей. Их строительство начнется в 2017 г., на первом этапе, по плану партнеров, их будет 400. А к концу десятилетия в Европе должно быть уже несколько тысяч станций высокой мощности.