В Париже начались испытания беспилотных минибусов EZ10
- Наталья Райбман
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Париж начал тестировать первые два беспилотных электрических минибуса производства компании Easymile, сообщает Le Рarisien. Два EZ10 на шесть сидячих мест будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом ежедневно с 14.00 до 20.00 до 7 апреля. Протяженность их маршрута - 130 м. Проезд в них будет бесплатным. В салоне на постоянной основе будет присутствовать полицейский.
Автобусы оснащены навигаторами GPS, лазерными дальномерами и камерами по всему периметру, которые должны предотвращать их столкновения с другими участниками движения и определять, когда машина должна ехать, а когда - останавливаться. Как отмечает «Интерфакс», «каждый из автобусов напоминает небольшой сундук на колесах».
Одной из целей эксперимента АР называет борьбу с загрязнением атмосферы. Агентство напоминает, что многие парижане жалуются на плохой воздух в городе, который вызывает у них аллергические реакции и кашель. Глава района, где проводится эксперимент, Катрин Баратти-Эльбаз считает, что необходимо срочно реформировать систему транспорта, вводя более экологически чистые средства. Вице-мэр Парижа по инновациям Жан-Луи Миссика объяснил, что администрация проверит реакцию людей на автобусы без водителя и без руля. Он считает, что беспилотные машины в ближайшие 20 лет явственным образом изменят городские пейзажи.
Это пилотный проект Автономного оператора парижского транспорта RATP, который проводится совместно с мэрией города и профсоюзом транспортников региона Иль-де Франс. Организаторы эксперимента соберут мнения и пожелания пассажиров относительно удобства, надежности и возможностей автобусов. Аналогичный проект до конца года будет запущен и на маршруте между Венсенским замком и садом Венсенского леса.
Беспилотные автобусы с сентября тестирует Лион. Там задействованы два автобуса Arma компании Navya, вмещающие 15 человек. Они ходят по маршруту протяженностью 1,3 км в новом квартале Конфлюанс.