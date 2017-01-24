В Париже начались испытания беспилотных минибусов EZ10

Прокатиться в них можно будет недалеко, зато бесплатно

Париж начал тестировать первые два беспилотных электрических минибуса производства компании Easymile, сообщает Le Рarisien. Два EZ10 на шесть сидячих мест будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом ежедневно с 14.00 до 20.00 до 7 апреля. Протяженность их маршрута - 130 м. Проезд в них будет бесплатным. В салоне на постоянной основе будет присутствовать полицейский.

Автобусы оснащены навигаторами GPS, лазерными дальномерами и камерами по всему периметру, которые должны предотвращать их столкновения с другими участниками движения и определять, когда машина должна ехать, а когда - останавливаться. Как отмечает «Интерфакс», «каждый из автобусов напоминает небольшой сундук на колесах».

Одной из целей эксперимента АР называет борьбу с загрязнением атмосферы. Агентство напоминает, что многие парижане жалуются на плохой воздух в городе, который вызывает у них аллергические реакции и кашель. Глава района, где проводится эксперимент, Катрин Баратти-Эльбаз считает, что необходимо срочно реформировать систему транспорта, вводя более экологически чистые средства. Вице-мэр Парижа по инновациям Жан-Луи Миссика объяснил, что администрация проверит реакцию людей на автобусы без водителя и без руля. Он считает, что беспилотные машины в ближайшие 20 лет явственным образом изменят городские пейзажи.

Это пилотный проект Автономного оператора парижского транспорта RATP, который проводится совместно с мэрией города и профсоюзом транспортников региона Иль-де Франс. Организаторы эксперимента соберут мнения и пожелания пассажиров относительно удобства, надежности и возможностей автобусов. Аналогичный проект до конца года будет запущен и на маршруте между Венсенским замком и садом Венсенского леса.

Беспилотные автобусы с сентября тестирует Лион. Там задействованы два автобуса Arma компании Navya, вмещающие 15 человек. Они ходят по маршруту протяженностью 1,3 км в новом квартале Конфлюанс.