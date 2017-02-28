Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: «Камаз» удвоил производство

«Камаз» в январе удвоил производство

Помог рост российского рынка, который продолжается с лета 2016 года, объясняет компания
Рост рынка, который возобновился летом 2016 г., помог «Камазу» вернуться к прибыльности
Рост рынка, который возобновился летом 2016 г., помог «Камазу» вернуться к прибыльности
Егор Алеев / ТАСС

Производство «Камаза» в январе 2017 г. выросло более чем вдвое до 1214 машин, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Начало 2016 г. было провальным на рынке грузовиков – продажи тогда падали, а сейчас растут, поясняет он. Российские продажи «Камаза» в январе текущего года выросли на 31% примерно до 1600 машин. Весь рынок тяжелых грузовиков (полной массой от 14 т, основной сегмент для компании) увеличился на 30%, приводит данные собеседник.

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