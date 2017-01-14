Экипаж Николаева из «Камаз-мастера» выиграл «Дакар-2017» в зачете грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева (входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков) из российской команды «Камаз-мастер» стал победителем ралли «Дакар-2017» в зачете грузовиков. Общее время экипажа – 27 ч. 58 мин. 24 сек. Для Николаева это вторая победа на ралли «Дакар».

Второе место занял другой представитель «Камаз-мастера» Дмитрий Сотников, отставший от победителя на 18 мин. 58 сек. Тройку лидеров замкнул голландец Жерар де Рой с отставанием в 41 мин. 19 сек.

Другие экипажи «Камаз-мастера» в итоговом протоколе заняли 5-е (Айрат Мардеев) и 19-е (Антон Шибалов) места. «Камаз-мастер» является самой титулованной командой «Дакара» в зачете грузовиков. Теперь он 14-кратный победитель знаменитого ралли-рейда.