Чистая прибыль «Лукойла» упала в 2,2 раза с января по сентябрь

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО за 9 месяцев 2016 г. снизилась в 2,2 раза до 160,2 млрд руб. по сравнению с тем же показателем прошлого года, сообщила компания.

Это снижение в основном связано с неденежным отрицательным эффектом от укрепления рубля в течение 9 месяцев 2016 г. по сравнению с недежным положительным эффектом от ослабления рубля в течение 9 месяцев 2015 г., пояснила компания.

По итогам III квартала чистая прибыль составила 54,8 млрд руб., что на 12,4% ниже, чем во II квартале 2016 г.

EBITDA за девять месяцев без учета проекта «Западная Курна - 2» осталась почти на уровне девяти месяцев 2015 г. - 513,6 млрд руб. В III квартале этот показатель снизился на 12,5% по сравнению со II кварталом 2016 г. до 160,4 млрд руб., что связано главным образом с негативным эффектом временного лага экспортной пошлины на нефть, который был частично компенсирован повышением маржи переработки в России.

Квартальная выручка от реализации снизилась по сравнению со II кварталом на 2,2% - 1,3 трлн руб., что в основном связано с сокращением объемов международного трейдинга.

Свободный денежный поток вырос в III квартале ко II кварталу 2016 г. на 83,4% до 104,5 млрд руб. А по итогам девяти месяцев этот показатель составил 197,9 млрд руб.

Капзатраты в III квартале остались почти на уровне II квартала - 120,6 млрд руб. С начала года капзатраты снизились на 19,1% до 362,1 млрд руб. «Снижение достигнуто в основном за счет завершения основной программы модернизации российских НПЗ, перехода на стадию поддержания добычи по проекту "Западная Курна - 2" в Ираке, сокращения расходов на разведочное бурение по международным шельфовым проектам и общей оптимизации расходов. При этом были увеличены инвестиции в проекты роста в Тимано-Печоре и на Каспии», - указано в сообщении «Лукойла».

В целом на финансовые результаты за девять месяцев повлияло снижение средних международных цен на углеводороды, повышение базовой ставки НДПИ на нефть, снижение величины компенсации по проекту «Западная Курна - 2», снижение маржи переработки, а также рост транспортных тарифов, поясняет компания. Эти негативные факторы были частично компенсированы положительным эффектом на выручку и EBITDA от снижения среднего курса рубля к доллару и евро. Положительное влияние оказали рост нефтепереработки (+2,8% до 46,6 млн т), улучшение структуры выпуска нефтепродуктов, рост объемов реализации через премиальные каналы сбыта и эффективный контроль над расходами.

Добыча углеводородов составила 606 млн барр. н. э., что на 6,4% ниже показателя за аналогичный период 2015 г. «Снижение в основном связано с сокращением объемов компенсационной нефти по проекту "Западная Курна - 2", продажей в 2015 г. доли в Caspian Investment Resources, а также с естественным снижением добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири», - говорится в пресс-релизе. Рост добычи товарного газа на 2% до 15,2 млрд куб. м произошел в основном за счет международных проектов в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане и начала добычи газа на месторождении им. Ю. Корчагина в Каспийском море.