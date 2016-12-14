Сельскому хозяйству необходим интернет вещей

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи разработать план мероприятий по внедрению интернета вещей в агропромышленном комплексе, подготовить предложения по обеспечению доступа в интернет на землях сельхозназначения в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях и порядок строительства объектов связи на этих землях. Это следует из протокола совещания у Дворковича 21 октября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, присутствовавших на совещании.

Информационные технологии позволят повысить эффективность сельхозпроизводства и снизить себестоимость продукции, объясняет представитель Минсельхоза. Для аграриев планируется разработать и внедрить информационные системы и сервисы, добавляет представитель министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, который также участвует в разработке предложений. Для этого сначала необходимо обеспечить доступ в интернет на сельскохозяйственных землях. В дальнейшем для оценки эффективности использования земель будет проводиться космический мониторинг с публикацией результатов в интернете. Для управления климатическими рисками будут разработаны сервисы на основе данных с метеостанций и радиолокаторов Росгидромета. Эти данные будут публиковаться на государственных порталах и в информационных системах, объясняет представитель Абызова.

Оба собеседника не сказали, в какие сроки и за чей счет могут быть внедрены новые технологии. Представитель Абызова лишь допускает, что это можно сделать на условиях государственно-частного партнерства.

Сотовые сети к нагрузке готовы В сельской местности в России редко имеется широкополосный мобильный интернет. Но для применения интернета вещей в сельском хозяйстве (для мониторинга температуры, влажности и т. п.) он и не нужен, за исключением разве что видеонаблюдения, считает основатель стартапа Starnetalliance (создает и производит операторское оборудование для интернета вещей) Анатолий Сморгонский.

Сельскохозяйственный сектор по производительности труда отстает от США и стран Европы в 3–5 раз, отмечает замдиректора Фонда развития интернет-инициатив Сергей Скрипников. Интернет вещей позволит снизить себестоимость производства за счет оптимизации затрат и правильно выстроенной системы хранения и первичной переработки продукции, продолжает эксперт. Как следствие, вырастет конкурентоспособность аграриев. Также это позволит минимизировать количество используемых химикатов и лучше бороться с воровством, отмечает он.

Впрочем, пока использование высоких технологий в диковинку для российских аграриев. Посевные площади в России составляют около 80 млн га, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Но высокие технологии применяются не более чем на 5–10% площадей, указывает он. Впрочем, это не так уж плохо, уверен представитель Минсельхоза: «Работа пошла».

Калужское предприятие АПК «Извольский» пользуется системой ExactFarming, созданной бывшим совладельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем и его партнерами. Она позволяет следить за заболеваниями, фазой развития растений и проч., не выезжая на поле, объясняет гендиректор АПК «Извольский» Константин Злобин. Это снижает риски потерь и способствует значительному снижению себестоимости, говорит Злобин.

Представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфина на вопросы «Ведомостей» не ответили.