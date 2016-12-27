В операционной компании интернет-ритейлера «Юлмарт» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП) процедуру наблюдения в ООО «Юлмарт РСК», операционной компании интернет-рителейра «Юлмарт», следует из картотеки суда. Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность «Юлмарта» перед БЭП в размере 50 млн руб., сообщает ритейлер. Процедура наблюдения — путь к оздоровлению, отмечают в компании.

Процедура наблюдения — это первоначальная стадия банкротства, напоминает партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Компания продолжает вести операционную деятельность, но под контролем арбитражного управляющего, объясняет он. Любой кредитор может заявить права требования в рамках этого дела, говорит Панич.

В арбитражном суде рассматриваются еще два заявления о банкротстве ООО «Юлмарт девелопмент» и НАО «Юлмарт». Иски подали БЭП и Олег Морозов соответственно. «Юлмарт» ведет с ними переговоры о реструктуризации и погашении задолженности, сообщает ритейлер. Весной 2016 г. совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин (вместе с партнером Августом Мейером владеет 61% компании) переступил Морозову права требования к «Юлмарту» более чем на 240 млн руб.

Кроме того, в начале декабря Сбербанк подал иск о взыскании более 1 млрд руб. с нескольких юрлиц «Юлмарта», позже «Сбербанк факторинг» подал иск к НАО «Юлмарт» о взыскании более 435 млн руб. «Юлмарт» заявлял, что готов выплатить кредит полностью. Костыгин и Мейер готовы выкупать долги «Юлмарта», ведут переговоры с банками и реструктурируют кредиты, говорил раньше Костыгин.

Общая сумма кредитных обязательств «Юлмарта» – менее 3 млрд руб., утверждал в ноябре представитель ритейлера. Основные кредиторы, по его данным, – Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб», «Кредит Европа банк». Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец октября составляла 12 млрд руб., следует из картотеки суда. Часть этой задолженности - взаиморасчеты между компаниями группы, утверждал ранее представитель «Юлмарта».

«Юлмарт» с начала 2016 г. находится в состоянии акционерного конфликта: Костыгин и Мейер не смогли договориться с другим крупным акционером компании, Михаилом Васинкевичем, о развитии бизнеса и его финансировании. В последние два месяца Васинкевич встречался с банками и обсуждал возможность личного поручительства, рассказывал его представитель в середине декабря. Такого же предложения, по словам Васинкевича, банки ждали и от Костыгина. «Я заинтересован в стабильности компании», – утверждал Васинкевич. В середине ноября он договорился с «Уралсибом» о поручительстве, но после иска о банкротстве «Уралсиб», как и большинство других банков, отказался от переговоров, говорит Васинкевич. Морозов – «друг и давний бизнес-партнер Костыгина по другим проектам», утверждалось ранее в заявлении Donna Union Foundation, бенефициаром которой считается Васинкевич. Морозов действует самостоятельно, подчеркивал ранее Костыгин.

Можно выйти из процедуры банкротства, полностью погасив все задолженности, но это встречается крайне редко, обычно все вопросы решаются в досудебном порядке, говорит Панич из Herbert Smith Freehills. Все зависит от компании и ее действий: какая следующая процедура будет введена, это может быть финансовое оздоровление или конкурсное производство, добавляет Панич.

В 2015 г. «Юлмарт» стал крупнейшим ритейлером рунета по рейтингу Ecommerce Index Top-100, составленного аналитиками Data Insight и Ruward. Онлайн-продажи «Юлмарта» за 2015 г. составители рейтинга оценили в 36,8 млрд руб. (без учета заказов, сделанных через каталоги и установленные в магазинах терминалы). Полный оборот «Юлмарта» за 2015 г. составил, по данным самой компании, 62,7 млрд руб. – но это с учетом НДС и включая бизнес дочерних No Limit Electronics (дистрибутор «Триколор ТВ») и Dream Industries (группа медиапорталов).

Оборот «Юлмарта» по итогам 2016 г. вырастет на 5-10%, это меньше, чем планировал ритейлер, говорит Костыгин. Корпоративный конфликт повлиял на продажи, приходилось отвлекаться на него и в результате IV квартал оказался подсорван, говорит Костыгин. Поставщики не то чтобы испугались конфликта, а стали осторожничать. «Юлмарт» хорошо работает, но давайте останемся в существующих объемах поставок», - приводит Костыгин позицию поставщиков. IV квартал - самый важный, он приносит до 40% годовой выручки, говорит Костыгин.