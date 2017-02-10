«Роснефть» продает свои НПЗ – СМИ

«Роснефть» изучает возможность продажи Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ, но решения пока нет, знает источник в финансовых кругах

Падение маржи нефтеперерабатывающих заводов из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет «Роснефть» откладывать их модернизацию и может подтолкнуть к их консервации или продаже, сообщил Reuters со ссылкой на два источника.

Источник, близкий к компании, сказал, что обсуждается судьба четырех НПЗ, которые налоговый маневр поставил на грань прибыльности. В том числе речь идет об Ангарском НПЗ, Сызранском НПЗ, Куйбышевском НПЗ, говорит он.

«Роснефть» изучает возможность продажи Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ, но решения пока нет, знает источник в финансовых кругах.

«Сызранский завод при сегодняшнем положении дел имеет отрицательную EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации). Пока решение о консервации не принято, но темпы строительства замедлены. Не ранее 2021 г. завершим модернизацию», - сказал собеседник.

«Роснефть» продает Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы. Об этом рассказал источник издания Energy Insider в «Русь ойл». По его словам, компания получила предложение «Роснефти» о продаже группы самарских заводов: «Насколько мне известно, такое предложение получила не только «Русь ойл». По его словам, «Роснефть» предлагает купить заводы как единым лотом, так и по отдельности. Представитель «Русь ойл» подтвердил эту информацию.

Представитель «Роснефти» отрицает планы по продаже НПЗ.

Налоговый маневр привел к падению маржи переработки. По оценкам аналитиков Vygon Consulting, если в 2014 г. маржа НПЗ в России при цене нефти $97,6 за баррель была 6,3%, то в 2015 г. она упала до 1,8%. В 2017 г. она сократилась до нулевого уровня при цене на нефть около $50 за баррель, сообщает Reuters.

В прошлом году компания переработала на своих НПЗ около 100 млн т (+3,1% к 2015 г.), из которых 87,5 млн т – на российских. «В 2017 г. мы планируем, что переработка увеличится до 120 млн т на наших предприятиях», - говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 23 января 2017 г.

Переработка «Башнефти», которую «Роснефть» купила в октябре 2016 г., составляет 20 млн т в год.

Выход светлых нефтепродуктов на заводах «Роснефти» в 2016 г. достиг 56%, глубина переработки выросла до 71,2% по сравнению с 2015 г.