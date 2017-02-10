Администрация Петербурга ожидает удвоения туристов в городе к 2023 году

Председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев рассчитывает, что к 2023 г. Петербург будет принимать до 13 млн туристов. Поток туристов в 6,9 млн человек - это не много в мировом масштабе, Париж посещает около 19 млн человек, Москву в прошлом году посетило 12 млн человек, отметил он. «Нам есть куда стремиться», - считает чиновник. В 2017 г. он ожидает не менее 7 млн туристов.

В 2016 г. число посетивших Петербург туристов выросло на 400 000 человек, на 6% по сравнению с 2015 г. За 2010-2016 гг., при том что далеко не все эти годы были успешными для въездного и внутреннего туризма, общий турпоток (россияне + иностранцы) в Петербурге увеличился практически на 2 млн туристов, отмечает директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская. По ее словам, в благоприятной ситуации (более-менее спокойная международная обстановка, рост российской экономики, упрощенный визовый режим, в т. ч. электронные визы, и др.) можно ожидать, что темпы роста в следующие 6-7 лет будут ещё выше. Но при этом в высокий сезон пропускная способность ведущих музеев либо достигла максимума, либо близка к нему, то же самое можно сказать и о гостиницах, отмечает Шадская. Кроме того, многие гостиницы Петербурга на лето 2017 г. увеличили цены на 30-50%, ожидая роста турпотока, а это может отпугнуть туристов, особенно российских, которые в нынешних экономических условиях ищут бюджетные варианты отдыха, рассуждает она.

Музей советских игровых автоматов в Петербурге ежегодно видит рост увеличения туристических потоков - в 2016 г. по сравнению с 2015 г. количество посетителей выросло на 9% до 23 000 человек, говорит директор музея Игорь Ковалевский. По его словам, в соответствии с этой тенденцией музей сделал информацию об экспонатах и навигацию на нескольких языках, наружную рекламу на китайском языке, музей включен в «Красный маршрут». Но для иностранных туристов ничего не работает лучше, чем отзывы на Tripadvaisor, в 2016 г. наша статистика это еще раз подтвердила, замечает Ковалевский.

Для стимулирования турпотока из-за границы комитет по развитию туризма запустил программу по открытию за границей офисов Visit Petersburg. В октябре 2016 г. такой офис открылся в Пекине, в ближайшее время откроется офис в Париже на базе визового центра компании «Лекс системс». По словам Мушкарева, в 2017 г. планируется открыть 10 центров Visit Petersburg в Италии, Швеции, Латвии, Эстонии, Тайване, Гонконге и других странах с «Лекс системс» и другими партнерами.

Открытие самостоятельных офисов Visit Petersburg в мировых столицах – это важный и правильный шаг, но важно, чтобы офисы не оставались просто «будочками» со скучающей барышней в окошке, а вели активную политику – сотрудничали с петербургским туристским и гостиничным бизнесом, изучали предпочтения и представления иностранных туристов о Петербурге, проводили деловые мероприятия и т. д., говорит Екатерина Шадская. Она считает, что 13 млн туристов к 2023 г. – это скорее мотивационный, чем реалистический показатель. Согласно исследованию Mastercard, самый мощный средний показатель роста турпотока в мегаполисы за 2009-2016 гг. все равно не превышает 25%, но если к 2023 г. турпоток превысит 10-11 млн, то это уже будет более чем весомое достижение, отмечает она.