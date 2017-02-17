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Власти Петербурга в этом году ожидают наплыва китайских туристов

Специально для них Смольный подготовил «красные маршруты», посвященные событиям 1917 года
Администрация Петербурга ожидает, что в этом году город посетят 200 000 китайских туристов, это почти в три раза больше, чем в 2016 г.
Администрация Петербурга ожидает, что в этом году город посетят 200 000 китайских туристов, это почти в три раза больше, чем в 2016 г.
Е. Кузьмина / Ведомости

«Город на Неве - колыбель революции», «Февральская революция в Петрограде», «Китайские товарищи в красном Петрограде» и «Красный командир Пау Тиссан» — такие маршруты предложит в этом году китайским туристам Смольный. Последние два маршрута связаны с китайскими участниками русской революции. Подготовкой нового продукта занимались специалисты комитета по развитию туризма Петербурга и СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро».

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В свободном доступе все маршруты выложены на сайте visit-petersburg.ru. Воспользоваться ими может любое турагентство или индивидуальные туристы, буклеты по этим маршрутам выпущены на китайском языке, рассказывает представитель СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро» Владимир Канищев. По его словам, все маршруты сопровождаются картой и текстом, в котором рассказывается о каждом пункте и о том, как эти места связаны с Китаем. Канищев не исключает, что в будущем могут быть записаны и специальные аудиогиды на китайском, чтобы туристы могли скачать их на портале бюро.

Администрация Петербурга ожидает, что в этом году город посетят 200 000 китайских туристов, это почти в три раза больше, чем в 2016 г. «Столетний юбилей Октябрьской революции может привлечь значительный поток туристов из Китая, причем большинство посещающих Россию китайских туристов высоко ценит наше общее коммунистическое прошлое», - соглашается руководитель программы China Friendly Анна Сибиркина. По ее словам, предлагаемые комитетом маршруты интересны, но важно, чтобы специалисты учли необходимость параллелей с китайской историей, это упрощает продвижение туристического продукта в Китае. Главное - постоянно информировать китайский рынок о появлении новых маршрутов, говорит Сибиркина.

«Китайским туристам интересны идеологически верные вожди, исторические предметы и объекты - "Аврора", шалаш Ленина в Разливе», - говорит Игорь Ковалевский, директор Музея советских игровых автоматов в Петербурге. По его словам, кроме революции китайские группы интересуются советской эстетикой 70-х и 80-х гг. «Они очень положительно реагировали на наличие в меню нашего кафе советского мороженого и молочного коктейля на его основе», - рассказывает Ковалевский. Возможно, это связано с тем, что недавно Владимир Путин подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину, считает Ковалевский.

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Китайские туристы проводят в Петербурге несколько дней, а показывают им только основные достопримечательности, такие как Эрмитаж и Петергоф, говорит гендиректор «Балтик трэвел компани» Людмила Кудрявцева. У китайцев остается свободное время в городе, а значит, новые маршруты могут быть востребованы, полагает она. Но китайские туристы предпочитают собственных гидов и экскурсионные материалы, поэтому предложить им местный продукт непросто, нужно очень четко ориентироваться на китайскую культуру и менталитет, отмечает Кудрявцева. Она считает, что комитету имеет смысл сотрудничать с туристическим сообществом и продвигать маршруты, которые создают туроператоры, а не придумывать свои. По ее словам, «Балтик трэвел компани» скоро начнет тестировать свой собственный «революционный» маршрут с аудиогидами для китайских туристов. Легче всего прорекламировать для китайцев маршрут, пригласив в поездку по нему уважаемых китайских деятелей из разных провинций, китайские туристы сразу обращают на это внимание, рассказывает Кудрявцева.

По данным ассоциации «Мир без границ», в рамках безвизового обмена с Китаем 98% туристов, приезжающих в Москву, посещают Петербург, а прибывая в Петербург, посещают Москву. При этом популярность Петербурга растет - в 2016 г. отсюда начали свой маршрут по стране более 72 000 китайских туристов (на 47% больше, чем в 2015 г.). Безвизовый групповой туризм из Китая показывает стабильный рост последние шесть лет. В 2016 г. по безвизовому обмену Москву и Петербург посетили 345 000 китайских туристов, говорит Сибиркина. По безвизовому обмену китайские туристические группы от 5 до 50 человек могут находиться в стране до 15 суток.

По данным комитета по туризму, в 2016 г. в Петербург приехали 6,9 млн туристов - на 6% больше, чем в 2015 г. Через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа в город въехали 2,8 млн иностранных туристов.

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