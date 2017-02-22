Группа «Эталон» завершит строительство депо «Южное» в Петербурге

На конкурс в форме запроса предложений по завершению строительства электродепо «Южное» в Петербурге с максимальной ценой контракта 5,466 млрд руб. поступило три заявки - от ССМО «ЛенспецСМУ» (входит в группу «Эталон»), ОАО «Метрострой» и ООО «Ленмонтаж», следует из протокола, размещенного на сайте госзакупок.

«ЛенспецСМУ» предложило выполнить работы за 5,43 млрд руб., «Метрострой» - за 5,28 млрд руб., «Ленмонтаж» - за 5,46 млрд руб.

«Метрострой» предложил наименьшую цену, но опыт выполнения аналогичных работ, указанный в заявке компании, оказался в три раза меньше, чем у «ЛенспецСМУ» (6,5 млрд и 21,7 млрд руб. соответственно). Победителем выбрано «ЛенспецСМУ», говорится в документах закупки.

Представители «Метростроя» и «Эталона» отказались от комментариев. Связаться с «Ленмонтажем» не удалось.

Победитель запроса предложений должен выполнить все работы до 5 мая 2018 г. Финансирование в 2017 г. составит 3,65 млрд руб., в 2018 г. – 1,82 млрд руб.

«Эталон» - крупный застройщик жилья, компания работает на рынке Петербурга и Московского региона. В 2016 г. «Эталон» увеличил продажи недвижимости на 35% к 2015 г. до 47,4 млрд руб. В первом полугодии 2016 г. консолидированная выручка «Эталона» составила 19,7 млрд руб. (рост 9% к аналогичному периоду прошлого года), а чистая прибыль — 1,3 млрд руб. (сократилась в 1,6 раза).

В числе проектов, которые компания выполнила в качестве генподрядчика, - конгрессно-выставочный комплекс «Экспофорум» для структур «Газпрома», вторая очередь завода Nissan в Каменке, работы для комплекса зданий производственной базы и фондохранилища Государственного Эрмитажа.

Предыдущим генподрядчиком по строительству электродепо «Южное» было АО «Корпорация «Трансстрой», с которым администрация Петербурга в декабре расторгла контракт стоимостью 6,6 млрд руб. Подрядчик сорвал сроки, а некоторые работы выполнил некачественно, объяснили чиновники. Смольный посчитал, что подрядчик не выполнил работы на 3,6 млрд руб. «Трансстрой» оспаривает расторжение контракта в суде и требует с администрации 413,3 млн руб.

На организацию конкурса по депо «Южное» подало жалобу ЗАО «Геострой», следует из документов на сайте госзакупок. Заказчик изменил предмет контракта после расторжения и не может проводить закупку в форме запроса предложений, указывает компания. Новый контракт должен быть заключен на сумму пропорционально поставленному оборудованию и выполненным работам, а стоимость нового контракта выше на 1,9 млрд руб., что нельзя объяснить применением индексов-дефляторов, следует из текста жалобы. Кроме этого, заказчик установил обязательные требования к участникам закупки, которые противоречат закону о контрактной системе, говорится в тексте заявления. Контракт с «Трансстроем» не учитывал закупку оборудования, объясняла в январе увеличение стоимости представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры администрации Петербурга. По словам источника в «Трансстрое», поставка оборудования входила в контракт компании.

Заказчик выставил избыточные требования - вместо нескольких свидетельств СРО о допуске к конкретным работам достаточно одного свидетельства о допуске к работам по строительству, решила сегодня комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это противоречит закону о контрактной системе и может привести к ограничению количества участников закупки. Дирекции транспортного строительства (заказчику) выдано предписание не учитывать при рассмотрении заявок незаконное требование. Но если итоги уже подведены, отменены они не будут, говорит представитель ФАС.