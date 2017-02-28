Intesa пока не стал синдицировать кредит на покупку акций «Роснефти»

Итальянский банк Intesa Sanpaolo пока не стал синдицировать кредит на 5,2 млрд евро, выданный нефтетрейдеру Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций «Роснефти». Об этом сообщил председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» Intesa) Антонио Фаллико в кулуарах инвестфорума в Сочи.

«Нет, это нас не интересует... Я не хочу комментировать это, так говорят, но мы себя чувствуем комфортно, спокойно. "Роснефть" – очень надежный партнер, поэтому мы не привлекаем другие банки, мы спокойны, пока спокойны», – сказал он, отвечая на вопрос, какие банки войдут в синдикат по сделке с акциями «Роснефти» (цитаты по «Прайму»).

Покупка акций «Роснефти» 3 января Glencore и QIA закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. (10,2 млрд евро). Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». Intesa сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 млрд евро. Схема финансирования сделки прояснилась из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» Сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций.

25 января президент Владимир Путин поблагодарил участников приватизации «Роснефти» за доверие и заверил в успешном развитии их бизнеса: «Хочу выразить уверенность в том, что бизнес ваш в России будет развиваться и будет развиваться успешно». Тогда на встрече с Путиным присутствовал главный исполнительный директор банка Intesa Карло Мессина.

В середине февраля Фаллико отмечал, что Intesa хочет привлечь 2,5–3 млрд евро в рамках синдикации кредита для акций «Роснефти», передавало Reuters. По его словам, Intesa вел переговоры о синдикации кредита с 14 международными банками.

В ходе итало-российского делового завтрака во вторник Фаллико заявил, что три года санкций усложнили отношения, доверие оказалось под вопросом не только между странами, но и между предпринимателями. Тем не менее уровень экспортного оборота между Россией и Италией вырос, констатировал Фаллико. «От 2017 г. мы не можем ожидать отмены санкций. Преодолеть бюрократический процесс быстро, к сожалению, не получится», – отметил Фаллико.

Итальянский посол в России Чезаре Мария Рагальини отметил, что за время санкций ни одна итальянская компания не покинула Россию. По его словам, это говорит о стратегической заинтересованности Италии.

Кроме того, Intesa заинтересован в покупке крупного банка в России. «Мы будем смотреть возможности приобрести другой банк, если это будет – докапитализация будет. Пока ищем те банки, которые для нас универсальны, те, которые имеют большинство клиентов в области корпоративного блока», – рассказал Фаллико журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Intesa в 2017 г. докапитализировать российскую «дочку». «Мы считаем, что маленький банк в большой стране – это большой риск, поэтому если в большой стране у нас будет большой банк, то это значит для нас меньший риск», – сказал Фаллико.

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