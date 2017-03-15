Кипрская «дочка» S7 скоро полетит

Charlie Airlines (будет работать под брендом Cyprus Airways), 40% которой принадлежит S7 Group (второй по пассажиропотоку российский перевозчик), получила сертификат эксплуатанта. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Представитель S7 Анна Бажина это подтвердила. Но по кипрскому законодательству авиакомпании еще необходимо получить лицензию на коммерческие перевозки, добавляет она. Лицензия ожидается в ближайшее время, только после этого начнутся продажи и полеты, говорит Бажина.

О создании авиакомпании на Кипре совладелец S7 Владислав Филев рассказал ровно год назад. По плану полеты должны были начаться уже к концу 2016 г. По данным кипрского реестра на начало прошлого года, 40% зарегистрированной в январе 2016 г. Charlie Airlines Ltd. принадлежало S7 Group, 60% – созданной в том же месяце Charlie Holdings Ltd. (ее единственный владелец – Филев). Но S7 будет принадлежать около 40% компании, так как европейское законодательство запрещает нерезиденту контролировать перевозчика из Евросоюза. Остальное будет у европейских партнеров, говорил Филев, не называя их. Появились ли они – не ясно.

Новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту Ларнаки и выполнять регулярные рейсы по Европе, рассказывал Филев. Приоритетные направления – Лондон, Греция, возможно, Россия, говорил он. Авиакомпания будет называться Charlie Airlines, потому что киприотов в Англии называют «Чарли», объяснял Филев. Но летать она будет под брендом Cyprus Airways, соглашение об этом в июле 2016 г. было подписано между Charlie Airlines и минфином Кипра, сообщала S7. Компания за 2 млн евро получила право использовать торговую марку Cyprus Airways в течение 10 лет.

На местном рынке сейчас нет национального перевозчика, рассказывает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Имевшая этот статус Cyprus Airways в январе 2015 г. прекратила свое существование. Компания объявила о самоликвидации после решения Еврокомиссии о том, что она незаконно получила в 2012–2013 гг. финансовую помощь от государства – более 100 млн евро – и должна вернуть часть этих денег. После этого сразу три инвестора высказывали заинтересованность в покупке Cyprus Airways, но удалось это S7, напоминает Пантелеев.

Плюс Болгария Акционеры S7 присматриваются к одной из болгарских авиакомпаний для перевозок между Москвой и Европой, говорила в феврале прошлого года совладелец компании Наталья Филева (слова по «Интерфаксу»). «Мы смотрим на любого европейского перевозчика, потому что летать сейчас невозможно через Украину», – объясняла она. Филева отмечала, что в Болгарии есть несколько авиаперевозчиков и все они продаются.

По словам Бажиной, в парке Cyprus Airways по-прежнему один самолет A319, который ранее эксплуатировался в S7. Всего от S7 компания должна получить два таких самолета. «Сибирь» получит два А321 и отдаст два А319, говорил летом Филев (слова по «Интерфаксу»).

Как дальше будет расти парк Cyprus Airways, пока неизвестно, рассказывал в прошлом году «Ведомостям» собеседник, близкий к акционерам S7. В августе акционер S7 Наталья Филева говорила, что Cyprus Airways собирается летать в «Домодедово», но представитель компании добавлял, что никаких договоренностей пока нет.

В январе – мае 2016 г. на Кипре побывало почти 172 000 российских туристов, приводил «Интерфакс» данные минфина Кипра. Это на 52,6% больше показателя 2015 г. Ассоциация туроператоров России объясняла это закрытием полетов в Турцию и Египет. Но курортные авиамаршруты очень сложные, говорит Пантелеев, у них есть высокий сезон, когда все летят на отдых, а есть низкий – когда самолеты пустуют.

Связь с компанией, которая позволит совершить маневр и загрузить не только курортные маршруты, но и обеспечить пассажирами из деловых кругов, которые летают в страну по рабочим вопросам, потенциально сможет улучшить загрузку рейсов, отмечает Пантелеев. По Cyprus Airways было найдено решение по самолетам, постепенно формируются маршруты, компания аккуратно прощупывает рынок, заключает он.