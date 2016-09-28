Shell: Мировой спрос на нефть и газ в ближайшие 10 лет будет стабильным

Мировой спрос на нефть и газ в ближайшее десятилетие будет оставаться стабильным, заявил глава Shell в России Оливье Лазар. «Сегодня мы принимаем все меры, чтобы справиться с финансовыми сложностями из-за падения цен на нефть и газ. Они могут оставаться на низком уровне довольно долго. Мы сталкиваемся с довольно серьезным вызовом. Но если мы посмотрим вперед, то мы увидим, что в предстоящее десятилетие спрос на нефть и газ будет стабильным», - приводит «Прайм» его выступление на конференции «Нефть и газ Сахалина».