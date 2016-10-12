В Лучегорске рабочие прекратили голодовку после обещания выплаты 28 млн рублей

Работники «Лучегорского угольного разреза» (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания») в Приморье 12 октября решили прекратить голодовку после встречи согласительной комиссии с руководством предприятия. На встрече был подписан протокол со всеми требованиями рабочих. Ранее сообщалось, что до понедельника сотрудникам ЛУР работодатель выплатит 28 млн руб.

Согласительную комиссию возглавил вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков. Как сказал «Интерфаксу» участник комиссии, председатель координационного совета организаций профсоюза Пожарского района Сергей Беляков, принято решение провести служебное расследование действий некоторых должностных лиц угольного разреза, а также выплатить премию рабочим, которой они лишились.

«На сегодняшний день голодовка прекращена. Работа по урегулированию спорных вопросов продолжится завтра», - добавил Беляков.

Голодовку во вторник утром начали около 40 работников ночной смены угольного разреза, на следующий день в акции участвовало уже до ста человек. Они протестовали против сокращений рабочих мест и понижения зарплаты. По данным профсоюза предприятия, с сентября 2015 г. работы лишились 400 человек, у остальных вдвое снижена зарплата.

Головная компания Лучегорского угольного разреза - Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) - сформировала согласительную комиссию для решения проблемы. Работодатель считает, что причиной конфликта стало невыполнение Лучегорским угольным разрезом установленных показателей премирования, из-за чего премии за август были снижены. ДГК заявила, что все социальные обязательства перед работниками выполняются несмотря на сложную экономическую ситуацию и что делается все, чтобы предприятие сохранилось. Задолженность всех групп потребителей за тепловую энергию перед компанией превышает 6 млрд руб., передает «Интерфакс».

Губернатор Владимир Миклушевский 11 октября попросил председателя правления РАО «ЕЭС Востока» Сергея Толстогузова вмешаться и сменить руководство угольного разреза. Губернатор рассказал, что был лично на этом предприятии, говорил с рабочими и считает ситуацию непростой и что директор разреза не справляется с обязанностями, в частности, не встречается с коллективом.

«В марте будет пересмотрена финансовая модель предприятия, а пока руководство компании берет на себя обязательство принять положение о премировании сотрудников и коллективный договор о социальных льготах и гарантиях. Более того, сотрудникам разреза до понедельника будет выплачена премия, которая действовала ранее, до 1 января 2016 г., на общую сумму более 28 млн руб.», - заявил днем в среду вице-губернатор Вишняков. Его цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации края. По его словам, также достигнута договоренность о том, что до марта 2017 г. руководство ЛУР и «Дальневосточной генерирующей компании» (в состав которой входит ЛУР) не будет проводить никаких сокращений.