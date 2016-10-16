Китай построит аэропорт на границе с Россией

В ближайшее время в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян недалеко от границы с Россией начнется строительство нового аэропорта гражданской авиации, сообщает агентство «Синьхуа».

Планируется, что аэропорт сможет обслуживать до 450 000 пассажиров и 3600 т груза и почты в год. Взлетно-посадочная полоса длиной 2500 м и шириной 45 м позволит самолетам совершать около 4800 взлетов и посадок в год.

На строительство будет потрачено примерно 1,2 млрд юаней ($179 млн).

Через провинцию Хэйлунцзян проходит около 80% всех экспортируемых в Россию и импортируемых товаров, объем товарооборота составляет 10 млрд юаней в год.