Путин подписал закон, увеличивающий допустимый объем рекламы в печатных СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий допустимый объем рекламы в печатных изданиях при сохранении ставки НДС.

«Федеральным законом допустимый объем рекламы в одном номере периодического печатного издания, при котором такие издания имеют право применять ставку налога на добавленную стоимость в размере 10%, увеличивается до 45%», – говорится в справке к закону.

Федеральный закон принят Государственной думой 16 ноября 2016 г. и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2016 г.