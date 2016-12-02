«Лукойл» продает алмазное месторождение группе «Открытие Холдинг»

ПАО «Лукойл» заключило соглашение о продаже АО «Архангельскгеолдобыча» группе «Открытие Холдинг». Сумма сделки составляет $1,45 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2017 г. после получения одобрений госорганов.

«Архангельскгеолдобыча» осуществляет разработку алмазного месторождения им. В. П. Гриба, которое расположено на территории Архангельской области. Месторождение открыто в 1995 г., его активное освоение ведется с 2011 г. В роли эксклюзивного финансового консультанта ПАО «Лукойл» по данной сделке выступил Goldman Sachs.

«Сделка по продаже данного непрофильного для компании актива позволяет эффективно монетизировать значительную акционерную стоимость, созданную нами за последние пять лет», – отметил старший вице-президент «Лукойла» по финансам Александр Матыцын.

«Открытие Холдинг» сейчас ведет переговоры с ВТБ о привлечении финансирования для покупки «Архангельскгеолдобычи», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к группе. Другой собеседник агенства отметил, что ВТБ рассматривает этот вопрос.