Дивидендная политика «Роснефти» будет предусматривать выплату 35% прибыли – Сечин

Утвержденная правительством дивидендная политика «Роснефти», согласно которой предусмотрена выплата в размере 35% от прибыли, приведет к росту капитализации нефтяной компании. С таким заявлением выступил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Уверен, что высокое качество привлеченных инвесторов, а также переход "Роснефти" на новый стандарт выплаты дивидендов, который утвердило правительство в 35% чистой прибыли, обязательно приведет к повышению капитализации компании, включая оставшийся госпакет», - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам 2015 г. «Роснефть» выплатила акционерам 35% прибыли по МСФО, или 11,75 руб. на акцию.