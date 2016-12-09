Хамитов: «Роснефть» подпишет с Башкирией соглашение о развитии партнерства

В ближайшие дни «Роснефть» подпишет с Башкирией соглашение о развитии партнерства. Как передает «Интерфакс», это руководитель региона Рустэм Хамитов сообщил в ежегодном послании на заседании Курултая 9 декабря. По его словам, соглашение будет содержать «все направления развития этого важного партнерства».

По словам Хамитова, вхождение «Башнефти» в структуру одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций стало важным шагом. «Теперь нужно добиться от этого объединения существенного синергетического эффекта. Нефтяной комплекс республики получил глобальный источник сырья, мощные ресурсы для внедрения новаций, выхода продукции на мировые рынки. А "Роснефть", в свою очередь, приобрела высокотехнологичные производства башкирских предприятий и вместе с ними лучшие в стране компетенции в этой сфере», - цитирует его ТАСС. Он добавил, что «Роснефть» для Башкортостана - это расширение возможностей для отраслевой науки и образования, новые заказы, новые рабочие места для заводов и инжиниринговых центров, реализация социальных программ.

15 ноября «Роснефть» заявила о предложении выкупить обыкновенные акции у миноритариев «Башнефти» по цене 3706,4 руб. за штуку (по цене выкупа контрольной доли в «Башнефти» у государства). В рамках оферты «Роснефть» предлагает выкупить обыкновенные акции «Башнефти» в количестве 55 466 137 штук (37,52% от общего количества обыкновенных акций). Максимальный размер обязательств ПАО «НК "Роснефть"» по обязательному предложению не превысит 206 млрд руб. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал миноритариям принять оферту «Роснефти».

Однако 1 декабря Хамитов сказал, что Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» и сохранит свой пакет в «Башнефти». Он назвал «хорошей» предложенную цену выкупа акций «Башнефти» у миноритариев. «Мы понимаем, что наш пакет стоил бы в пределах почти 150 млрд руб. Но мы считаем, что выгоднее держать пакет у себя», - сказал он.