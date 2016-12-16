В совет директоров «Башнефти» вошли восемь представителей «Роснефти»

На внеочередном собрании акционеры «Башнефти» утвердили новый состав совета директоров. Как передает ТАСС, в совет вошли первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов и другие представители «Роснефти» и Республики Башкортостан. ТАСС называет министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева и премьер-министра республики Рустэма Марданова.

Кроме Федорова и Феоктистова, от «Роснефти» в совет вошли новый предправления «Башнефти» Андрей Шишкин, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, советник вице- президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии Кристоф Неринг, директор департамента производственного планирования, поставок и логистики Отабек Каримов, директор департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разработке и добыче Артем Пригода и первый замдиректора департамента по отношениям с органами государственной власти Елена Завалеева.

Всего на 10 мест в состав совета претендовало 11 человек. По результатам голосования директор департамента корпоративного управления «Роснефти» Светлана Грицкевич в него не вошла.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что предлагал главе Башкирии Рустэму Хамитову войти в обновленный состав совета директоров «Башнефти». Как объясняет ТАСС, законодательство республики не позволяет главе республики участвовать в работе органов управления хозяйствующих обществ. Изменить законодательство планируется в течение нескольких месяцев.

«Роснефть» купила «Башнефть» в середине октября. На следующий же день после завершения покупки ушли в отставку президент «Башнефти» Александр Корсик и весь состав правления. Новый состав правления и новый руководитель компании Андрей Шишкин - представители «Роснефти». «Ведомости» писали, что «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров: вице-президентов, а также руководителей некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности.