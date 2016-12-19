Группа «Сафмар» может купить 25% «Ренессанс кредита» – «Коммерсантъ»

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова, которая владеет «Техносилой» и объявила о приобретении «Эльдорадо» и « М.Видео», рассматривает в качестве основного партнера по кредитованию в этих сетях банк «Ренессанс кредит» группы «Онэксим» (основной акционер – Михаил Прохоров). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Группа "Сафмар" серьезно рассматривает возможность выхода на рынок POS-кредитования, – говорит один из источников газеты. По словам другого собеседника, акционеры группы "Сафмар" рассматривают в качестве ключевого партнера на рынке кредитования в торговых сетях банк "Ренессанс кредит", в котором они намерены приобрести долю в 25% с перспективой ее дальнейшего увеличения. Официального предложения пока не сделано, но предварительное обсуждение прошло на разных уровнях. По данным собеседника, предложение может появиться до конца года, а сделка может пройти в первой половине 2017 г.

«Ренессанс кредит» занимает 4-е место на рынке POS-кредитования по версии Frank Research Group, пишет «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что продажа части акций группе «Сафмар» позволит банку укрепить позиции.