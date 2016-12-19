«Лукойл» не планирует сокращать добычу нефти в Ираке в 2016–2017 годах

« Лукойл» не планирует сокращать добычу нефти в Ираке в 2016–2017 гг., заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Нет, пока нет. Пока от правительства Ирака мы таких рекомендаций не получали», – сказал он и уточнил, что речь идет о 2016–2017 гг.

Ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун сообщал, что компания консультируется с Ираком по снижению добычи нефти в стране.

«Лукойл» в январе – сентябре 2016 г. сократил добычу нефти на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года – до 69,301 млн т.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 000 баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7–1,8 млн баррелей.