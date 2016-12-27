Хлопонин: валокордин и, возможно, йод могут начать продавать по рецепту с апреля

Спиртосодержащие лекарства, такие как валокордин, в аптеках начнут отпускать строго по рецепту со II квартала 2017 г., предположил вице-премьер Александр Хлопонин. «Я думаю, что в I квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, – цитирует его ТАСС. – Я думаю, что [валокордин] отпускаться будет в аптеках по рецепту».

По словам чиновника, сейчас обсуждается, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит туда добавить и йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения – однозначно», – заключил вице-премьер.

22 декабря Хлопонин заявил, что спиртосодержащие лекарства, такие как валокордин и настойка боярышника, должны продаваться в аптеках только по рецепту. Это заявление он сделал в связи с массовым отравлением в Иркутске суррогатом парфюмерного средства «Боярышник», в котором оказался метанол. Валокордина, по словам вице-премьера, человеку для улучшения самочувствия нужно не более 40 капель, а в пузырьке их 4000. «Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», – сказал тогда вице-премьер (цитата «Интерфакса). Он заверил, что правительство будет контролировать оборот таких препаратов и не допустит очередей в аптеках.

Затем министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в регионах в аптеках стали изымать из продажи спиртосодержащие лекарства, и Минздрав уже договорился с регионами, чтобы это не делалось. Вопрос, будут ли они отпускаться только по рецептам, еще не решен, добавила она. Она напомнила, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава, регулирующие отпуск спиртосодержащих настоек в аптеках. «Мы начали принимать меры в 2014 г., когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент – это количественный учет препаратов: не более двух баночек в одни руки», – пояснила Скворцова.

В минувшую пятницу стало известно, что некоторые московские аптеки стали ограничивать продажу спиртосодержащих лекарств и настоек. Это выяснил путем опроса RNS. Часть опрошенных аптек подтвердили, что отпускают не более двух флаконов в руки. Валокордин, корвалол, настойку боярышника и другие препараты продают с таким ограничением в аптеках в районе метро «Сходненская», «Планерная», «Бибирево», «Полежаевская», «Тульская», «Теплый Cтан». «Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства – одну-две упаковки в руки», – сообщила RNS провизор «Аптеки низких цен» на Новоясеневском проспекте. По ее словам, ограничения введены недавно в связи «с массовым отравлением «Боярышником».