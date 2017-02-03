Фармпроизводители раскритиковали предложения Минздрава о закупке лекарств – «Коммерсантъ»

Разработанный Минздравом проект постановления правительства о возможности госзакупок лекарств только по названию действующего вещества, без указания формы выпуска, дозировки и типа упаковки встретило протесты со стороны фармпроизводителей. Главы Национальной фармацевтической палаты, Ассоциации российских и международных фармацевтических производителей, Всероссийского союза пациентов и Российского научного медицинского общества терапевтов 31 января направили в ведомство свои возражения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

Фармпроизводители уверены, что новая инициатива заблокирует работу реанимаций, других отделений неотложной помощи, детских больницах и поликлиниках Невозможно гарантировать безопасность пациента в шоковом состоянии, если вместо внутривенных форм препарата, будут закуплены, например, таблетки.

Под угрозой может оказаться и лечение онкологических и психиатрических заболеваний, в котором требуется четкое соблюдение дозировки. Отказ от закупки шприцев-ручек или шприцев-тюбиков или закупка инъекционной формы снизит уровень жизни пациентов и создаст дополнительные сложности врачам.

Вчера в Минздраве прошло совещание с фармпроизводителями. Один из его участников рассказал, что в министерстве выразили понимание озвученных требований и пообещали представить новую версию документа. Но и нынешние требования оставить нельзя, поскольку излишняя детализация товара создает условия для коррупционного сговора.