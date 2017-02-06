В Минздраве напомнили, что ВОЗ признает гомеопатию

Всемирная организация здравоохранения признает гомеопатию, также ее признает и Минздрав России, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Как передает ТАСС, так она прокомментировала информацию о том, что комиссия РАН по борьбе со лженаукой признала лженаукой гомеопатию.

«К нам в Министерство здравоохранения такого заключения не поступало, если оно поступит, мы, естественно, его будем изучать, - сказала чиновница. - Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука».

О признании гомеопатии лженаукой следует из меморандума комиссии РАН. Первым о нем сообщил «Коммерсантъ».

Комиссия, проанализировав публикации в научных изданиях, отчеты о клинических исследованиях, их обобщения и систематические обзоры, пришла к выводу, что лечение гомеопатическими средствами не имеет научных оснований, хотя существует уже более 200 лет. В РАН отметили, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, эффективность которых подтверждена. Ученые посоветовали Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях и ввести специальную маркировку для них.

Вскоре директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что руководитель ведомства Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатических методов лечения в России. В группу включат и представителей РАН, и традиционных медиков, и гомеопатов. «Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью», – добавил Салагай.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которой комиссия по лженауке рекомендовала бороться с недостоверной рекламой гомеопатии, поддержала решение РАН. «Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», - цитировал ТАСС начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева.