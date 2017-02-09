Гуцериевы решили сохранить бренд «Эльдорадо»

Группа «Сафмар» решила сохранить бренд «Эльдорадо», так как признала его конкурентоспособным в долгосрочной перспективе, сообщает РБК. О том, что 100% ритейлера у чешских PPF и Emma Capital купили инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», подконтрольной семье Гуцериевых, стало известно в декабре 2016 г. Сообщалось, что основным бенефициаром сети стал Михаил Гуцериев. Источники «Ведомостей» говорили, что в «Сафмар» рассматривали варианты интеграции «Эльдорадо» и «Техносилы», вопрос был в том, стоит ли сохранять оба розничных бренда. Неделю спустя, когда «Сафмар» приобрела и «М.Видео», также сообщалось, что все три сети будут так или иначе интегрированы, хотя и необязательно под единым брендом.

«В целом итоги года демонстрируют высокий уровень доверия рынка к бренду «Эльдорадо», его конкурентоспособность на долгосрочную перспективу вне зависимости от дальнейших планов развития группы в сегменте бытовой техники, электроники и товаров для дома», — цитирует РБК акционера «Сафмар» Саида Гуцериева. Он напомнил об уверенном росте ключевых показателей «Эльдорадо» в 2016 г., в первую очередь интернет-подразделения, и пообещал, что бренд будет сохранен.