Чистая прибыль «Роснефти» в 2016 году сократилась вдвое

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 2016 г. составила 181 млрд руб., что вдвое меньше показателя предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. составила 53 млрд руб., что соответствует показателю IV квартала 2015 г.

В сообщении компании уточняется, что «Роснефть» в 2016 г. потеряла 165 млрд руб. от реализации налогового маневра и еще 30 млрд руб. - в результате снижения рублевых цен на нефть.

За 2016 г. показатель EBITDA составил 1278 млрд руб., увеличившись на 2,7% по сравнению со значением 2015 г. «Без учета эффекта от консолидации "Башнефти" показатель EBITDA сохранился на уровне прошлого года (+0,3%) несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов: снижение рублевых цен на нефть - 30 млрд руб., эффект дополнительной фискальной нагрузки, связанный, в основном, с налоговым маневром - 165 млрд руб.», - отмечается в пресс-релизе «Роснефти».

Чистый долг «Роснефти» в 2016 г. вырос на 11,6% до 1,89 трлн руб.