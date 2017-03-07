ФАС одобрила увеличение тарифов на пересылку писем «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почты России». Они будут действовать в России в течение 2017 г.

«По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5%», – говорится в пояснительной записке к приказу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Максимальный тариф на пересылку простой почтовой карточки будет составлять 15 руб., заказной – 33 руб. Пересылка письма весом до 20 г должна обойтись в 22 руб., заказного – до 41 руб. Стоимость пересылки бандероли весом 100 г будет стоить до 40 руб., заказной – до 60 руб.

Кроме того, ФАС утвердила максимальную плату за каждые 500 г веса бандеролей. Таким образом, если расстояние пересылки составляет менее 600 км, максимальный тариф устанавливается в размере 80 руб., от 601 до 2000 км - 90 руб. При пересылке бандероли на расстоянии свыше 8000 км стоимость за каждые 500 г веса составит 125 руб.