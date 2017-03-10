«Победа» открывает продажу билетов в Аланию

Самолеты авиакомпании «Победа» в апреле начнут летать в турецкую Аланию (аэропорт «Газипаша»). Рейс будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800.

«Полеты по этому направлению начнутся 21 апреля и будут выполняться три раза в неделю. Минимальный тариф традиционно составляет 999 руб. с учетом такс и сборов. На первом рейсе предложено не менее 20% билетов по такой цене», — сообщили в пресс-службе компании.

В конце 2016 г. гендиректор «Победы» Андрей Калмыков сообщал, что авиакомпания рассматривает возможность открытия регулярных рейсов Санкт-Петербург – Бергамо, в процессе согласования рейс из Петербурга в Тбилиси, а также в планах прямые полеты из Екатеринбурга и Астрахани в Гоа.