Австралия допустила вступление Китая в Транстихоокеанское партнерство

Австралия и Новая Зеландия готовы пригласить Китай и другие страны Азии вступить в Транстихоокеанское торговое партнерство (ТТП), чтобы спасти этот проект, из которого собрались выходить США, сообщает Reuters. ТТП было задумано администрацией 44-го президента США Барака Обамы как противовес растущему Китаю, участие которого в партнерстве не предполагалось изначально. Большие надежды на проект возлагала и Япония, руководство которой связывало с ним планы экономических реформ. В Москве, которая давно критикует идею такого партнерства как «непрозрачную и закрытую», заявили, что решение США для России останется без последствий. Пекин намекнул, что может воспользоваться провалом проекта, и заявил, что выступает в поддержку «открытых и прозрачных экономических договоренностей в регионе», цитирует ВВС.

Еще до инаугурации Трампа премьер-министр Синдзо Абэ говорил, что без США ТТП потеряет смысл. После того как Трамп инициировал выход из соглашения, который США подписали, но не ратифицировали, заместитель генсекретаря правительства Японии Коити Хагиуда повторил это утверждение, объяснив, что исключение США нарушит баланс выгод между странами (цитата по «Интерфаксу» и EFE). Он выразил надежду, что Трамп понимает важность свободной и добросовестной торговли. Министр экономики Нобутеру Исихара заявил, что в Токио по-прежнему считают свободную торговлю залогом экономического роста. Япония продолжит доносить до руководства США стратегическую и экономическую важность ТТП, заявил министр торговли Хиросиге Секо. Как передает Reuters, по его словам, участие США в ТТП очень важно. Также он пообещал, что Токио будет внимательно следить за возможными последствиями изменений в соглашении NAFTA для японских корпораций; Трамп и его собирается пересмотреть.

Австралия начала переговоры с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром о возможности продолжения проекта ТПП без США, в формате «ТТП: 12 минус 1». Это заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. Выход США будет большой потерей, тут вопроса нет, отметил он, сейчас страны-участницы пытаются понять, как можно будет сохранить партнерство на заявленных принципах и условиях, но отказаться от проекта Австралия не может, потому что уже дала определенные обещания для рынка труда. Как передает Reuters, по мнению Тернбулла, есть возможность рассмотреть включение в ТТП Китая. Министр торговли Австралии Стивен Чобо заявил ABC Radio, что считает вариант ТТП без участия США вполне жизнеспособным. Он обсуждал ситуацию с Канадой, Мексикой, Японией, Новой Зеландией, Сингапуром и Малайзией, также ему известно о переговорах австралийской стороны с Перу и Чили. По словам Чобо, изначально ТТП задумывалось как партнерство, к которому смогут присоединяться и другие страны. По его информации, интерес к возможному присоединению проявляли Индонезия и есть возможность создать условия и для вступления Китая в партнерство (пересказ по Reuters и BBC).

США уступают влияние Китаю в регионе и в связи с этим страны региона могут рассматривать и альтернативные соглашения, заявил премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш. Как передает ВВС, он надеется, что проект партнерства продолжит существование с оставшимися партнерами. Министр торговли страны Тодд Макклей заявил новозеландским СМИ, что ожидает, что скоро состоится встреча стран-участниц на уровне министров, на которой будут прорабатываться варианты дальнейших действий. Также Макклей заявил, что страна не отказывается и от двусторонних сделок с государствами региона, хотя заинтересована в либерализации международной торговли в целом.

Представители стран партнерства будут на постоянной основе обсуждать поиски лучшего выхода из ситуации, заявил министр торговли Малайзии Мустапа Мохамед. «Вне зависимости от нынешней позиции новой администрации США по ТТП мы продолжим контакты с нашими американскими коллегами ради укрепления двусторонних торговых и экономических связей, поскольку США являются третьим нашим партнером по объему торговли и крупнейшим источником инвестиций», – цитирует министра Reuters.

Представитель руководства КНР на пресс-конференции во вторник не стал давать прямых ответов на вопросы, может ли Китай присоединиться к ТТП. Он заявил, что Китай является сторонником прозрачных проектов по развитию торговли в Тихоокеанском регионе и взаимовыгодных решений, верит в возможности экономической интеграции в регионе и поддерживает открытые и прозрачные договоренности, которые позволили бы учесть все различия экономик стран-участниц, передает ВВС.

Выход США из ТТП не повлияет на повестку России в Азиатском регионе, сообщил ТАСС замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Он напомнил, что Россия в переговорах о создании ТТП не участвовала и занимается другими проектами. «У нас заработала зона свободной торговли с Вьетнамом, созданы благоприятные налоговые условия для размещения холдингов в Сингапуре, Гонконге и Китае, мы развиваем проекты по линии сопряжения Евразийского экономического союза и "Шелкового пути", а также выходим на новый уровень взаимодействия с Японией», – перечислил замминистра.

Соглашение о ТТП было подписано 5 октября 2015 г., его участники предполагали создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение подписали Соединенные Штаты, Канада, Мексика, Перу и Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам, а также Австралия и Новая Зеландия. Предполагалось, что создание этой зоны помогло бы ее участникам конкурировать с Китаем. 2 ноября госсекретарь США Джон Керри заявил, что Китай и Россию приглашают присоединиться к этому партнерству, если они согласны повышать стандарты, «защищая людей, сотрудничая открыто, прозрачно и ответственно» (цитата по «РИА Новости»). Президент Владимир Путин еще в 2015 г. осуждал секретность переговоров о создании ТТП, а в 2016 г. не раз критиковал планы по созданию «закрытых и непрозрачных партнерств», таких, как ТТП или трансатлантическое партнерство США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп, едва войдя в Белый дом, подписал указ о начале процедуры по выходу США из ТТП. Сохранить партнерство без США будет трудно, считает ведущий экономист Азиатского банка развития Джейант Менон. «Без морковки в виде огромного рынка США странам-участницам будет трудно договориться о предоставлении друг другу такого же доступа на свои рынки, как предполагали условия ТТП», – сказал он Bloomberg. Предложения Австралии Менон назвал попыткой «сохранить лицо». «Все эти страны оказались в очень неловком положении, когда ведущий сторонник соглашения, который так активно продвигал эту идею, оказался тем, кто все разрушит», – добавил эксперт.