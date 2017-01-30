Орешкин сменит Улюкаева в «Газпроме»

Министр экономического развития Максим Орешкин может быть номинирован в качестве директора в «Газпром», рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и человек, близкий к акционерам «Газпрома». Пока Росимущество составляет свои списки кандидатов в советы директоров госкомпаний, говорит представитель Росимущества, потом кандидатуры будут обсуждаться в администрации президента, а уже потом решение вынесет правительство. Дедлайн по представлению кандидатов в совет директоров «Газпрома» наступает завтра.

Минэкономразвития, Росимущество и «Газпром» отказались от комментариев. Пресс-секретарь премьер-министра сказала, что списков кандидатов в советы директоров еще не видела.

Орешкин заменит в «Газпроме» своего предшественника на посту министра - Алексея Улюкаева. Улюкаев был арестован 14 ноября вечером в офисе «Роснефти». Его подозревают в получении взятки в размере $2 млн от «Роснефти» за положительное заключение и оценку, которые сделали возможной покупку госпакета акций «Башнефти» «Роснефтью». С 15 ноября 2016 г. совет директоров «Газпрома» собирался более десяти раз. Несмотря на арест с сайта «Газпрома» информация об Улюкаеве не пропала, но его текущая должность не указана.

Совет директоров «Газпрома» редко собирается в полном составе - из 11 человек чаще всего собираются от восьми до десяти человек, следует из раскрытий компании.

Правительство впервые номинировало Улюкаева в совет директоров «Газпрома» в январе 2016 г., при этом решение о возвращении чиновников в советы президент принял еще в конце 2014 г. Улюкаев сам очень хотел войти в совет директоров «Газпрома», чтобы лучше понимать его инвестпрограмму, рассказывали люди, близкие к Улюкаеву. Также от правительства в совет директоров «Газпрома» входит министр энергетики Александр Новак.

Закрытая компания

Правительству очень важно иметь двух чиновников именно в совете директоров «Газпрома», в том числе очень важно иметь там министра экономического развития, объясняет один из чиновников. «Газпром» - одна из самых закрытых компаний как для инвесторов, так и для самих чиновников, жаловался чиновник Росимущества.

Долгосрочная программа развития «Газпрома», как и «Роснефти», обсуждалась в правительстве в особом режиме – без привлечения экспертов. У «Газпрома» обширная инвестпрограмма: только на три стройки – газопроводы «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – Газпром может потратить 4,6 млрд евро, подсчитали «Ведомости». На этом основании «Газпром» просит для себя послабления – например, в прошлом году он заплатил дивиденды в размере 24% по МСФО, в то время как все другие госкомпании должны были платить 50% по РСБУ или МСФО (от большей из двух величин). Улюкаев тогда поддержал «Газпром» – в 2016 г. на компанию повысили налоговую нагрузку, справедливо, если «Газпром» будет платить меньше дивидендов.

В этом году история повторяется: Минфин хотел продлить норму о повышенных дивидендах на последующие годы, но первый вице-премьер Игорь Шувалов решил, что принимать распоряжение правительства о высоких дивидендах для всех повально не стоит. Основная причина – жесткое сопротивление «Газпрома», рассказывают чиновники Минфина и Росимущества. Позиция нового министра Орешкина в отношении этого вопроса пока непонятна. С одной стороны, он сам поддерживает Шувалова в том, что не нужно принимать решений, которые изобилуют исключениями. С другой стороны, новый министр считает, что динамика курса (в результате покупки валюты правительством) положительно отразится на денежном потоке компаний, в том числе «Газпрома».

Общих финальных списков кандидатов от Росимущества в советы директоров пока нет. В этом году, в отличие от прошлых лет, они публиковаться не будут, говорит представитель Росимущества. Пока стало известно только об одном новом неожиданном кандидате: покинувший пост гендиректора «Башнефти» в октябре 2016 г. Александр Корсик может быть номинирован в качестве независимого директора в «Траснефть».