Макроэкономика и бюджет

Облигации для населения Силуанов купит сам

Минфин объявил параметры нового инструмента
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
А. Гордеев / Ведомости

Минфин надеется вытащить «деньги из-под подушек» населения, размещая облигации федерального займа, рассказал на форуме в Сочи министр финансов Антон Силуанов. Первый выпуск запланирован в апреле объемом 20 млрд руб.

Бумага будет выпущена номиналом 1000 руб., срок – три года, сказал он: инвестор может вложиться на сумму от 30 000 до 20 млн руб. в одном выпуске, купон будет выплачиваться каждые полгода. Размер купона будет увеличиваться, чтобы средняя доходность ОФЗ была выше на 0,5 п. п., указал Силуанов: на начальном этапе купон будет ниже, чем в конце. Купон будет увеличиваться от 7,5 до 10,4%, уточнил директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

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Главные цитаты инвестиционного форума в Сочи

Наследовать новые бумаги будет разрешено, добавил министр. «Для меня этот инструмент будет интересен, – отметил Силуанов. – Такие вложения сделаю, чтобы самому убедиться, как работает новый инструмент». Минфин гарантирует 100% номинала бумаги: «никаких дисконтов и потерь не предусматривается». Ожидаемая доходность – 8,5%, подчеркнул Силуанов, что выгоднее доходности по депозитам.

Приобрести ОФЗ можно в отделениях Сбербанка, ВТБ 24, или онлайн через личный кабинет, рассказал министр. Ежегодный объем выпуска составит 20–30 млрд руб. «Если интерес будет выше, то увеличим объемы займов», – заверил он.

Выпустить ОФЗ для населения Минфин предлагал еще в середине 2015 г., а первые выпуски планировал в 2016 г. Но заем так и не состоялся в том числе из-за слишком высоких комиссий банков. На прошлой неделе Минфин опубликовал проект приказа с основными параметрами «народных облигаций». Как рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника, это первый шаг в подготовке к выпуску ОФЗ.

На чем можно будет заработать в 2017 году

Новые облигации для населения напоминают депозит: они не будут обращаться на вторичном рынке. Продать другому человеку такую бумагу нельзя, как и проводить с ней транзакции, пояснял федеральный чиновник.

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Комментарии  ()
nas
12:13 27.02.2017
Что-то я сомневаюсь, что предыдущее ограбление по облигациям так быстро стёрлось из народной памяти. 25 лет прошло всего навсего! Думаю, не будет ажиотажного спроса на этот инструмент.
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