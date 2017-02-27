«Такие сделки происходят раз в жизни»

Олег Жизненко, купивший с тремя партнерами две регистраторские компании одну за другой, рассказывает, какой ожидает синергии и будет ли создан мегарегистратор, обещает клиентам новые услуги и рассуждает о перспективах рынка

В конце 2016 г. состоялась крупнейшая за последние годы сделка на регистраторском рынке: владельцы Независимой регистраторской компании (НРК) Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Александр Москаленко и Олег Савченко купили у Millhouse Романа Абрамовича регистратор «Р.О.С.Т.». Это была их вторая покупка на четверых, до этого партнеры на паритетных началах приобрели другого регистратора – российскую «дочку» австралийской Computershare, которую переименовали в НРК. Идея принадлежала Жизненко. Рынок регистраторских услуг он изучил вдоль и поперек начиная с 1990-х, когда трудился в фонде имущества Московской области начальником отдела учета и хранения ценных бумаг. С выходом в 1996 г. «Закона о рынке ценных бумаг» регистраторский бизнес, представленный до этого несколькими компаниями, оформился окончательно, и отрасль начала расти. В том году Жизненко возглавил регистратор «Р.О.С.Т.», принадлежавший структурам Романа Абрамовича, и по 2015 г. работал на посту гендиректора. Почему почти через 20 лет он оставил карьеру топ-менеджера, решился на собственный бизнес и, в частности, на последнее, дорогое, по его признанию, приобретение? Партнеры купили «Р.О.С.Т.» на собственные средства, а возвращать инвестиции рассчитывают от двух до пяти лет. Жизненко, по его словам, почувствовал, что может по-своему устроить дело, – накопился и опыт, и множество идей.

Регистраторский рынок был и пока остается достаточно кэптивным: защита прав собственности в России традиционно больной вопрос, поэтому компании привыкли доверять документирование этих прав самим себе. Однако только большие корпорации в состоянии держать своего, аффилированного регистратора. Остальные – потенциальные клиенты Жизненко с товарищами. Борьба за крупных клиентов тоже продолжается, хотя их и так немало у той же НРК. Костяк клиентов Computershare составляли голубые фишки, владельцы которых передавали свои реестры независимому игроку во избежание конфликта интересов. Они доверяют регистратору информацию об активах, стоимость которых на несколько порядков выше, чем бизнес самого регистратора, его ответственность чрезвычайно высока. В интервью «Ведомостям» Жизненко рассказал, как партнеры построят работу свежеприобретенных компаний, сольют ли их в одну, какие новые услуги готовы предложить.

Свое дело

– Почему вы приняли решение стать собственником регистраторской компании, ведь долгое время были топ-менеджером?

– На протяжении 20 лет система управления в регистраторе «Р.О.С.Т.» была построена таким образом, что хотя я и был наемным менеджером, но работал и ощущал себя как собственник, работал как на самого себя. Возможно, отчасти поэтому удалось вывести регистратор «Р.О.С.Т.» в лидеры рынка. И в какой-то момент на рынке стали наблюдаться определенные тенденции. Я узнал, что коллега – директор одного из лидеров рынка стал пусть небольшим, но акционером. Потом другой мой коллега из еще более крупного регистратора стал небольшим акционером. А дурной пример заразителен. (Улыбается.)

– Вы с Иваном Тырышкиным, Александром Москаленко и Олегом Савченко и в НРК, и в «Р.О.С.Т.» делите собственность по 25%. Почему именно поровну и как вы привлекли их к этому бизнесу?

– Отчасти это происходило спонтанно. С Тырышкиным, Москаленко и Савченко мы знакомы давно, с начала 2000-х. Тырышкин долгое время был независимым директором в «Р.О.С.Т.», в начале 2000-х – президентом РТС, делал срочный рынок в России, все это ему очень хорошо знакомо. Пока он был независимым директором в «Р.О.С.Т.», мы обсуждали разные формы развития регистраторского бизнеса, в том числе перехода или расширения в смежные сегменты. Иван уже давно свободный предприниматель, у него есть свой взгляд на этот бизнес. Сначала я договорился с ним. Возможно, у нас схожее мировоззрение.