Не все военные пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 рублей

Единовременную выплату в 5000 руб. получит большинство российских пенсионеров, но пенсионная система военных имеет свои особенности, сообщила вице-премьер России Ольга Голодец.

«Их средняя пенсия сегодня составляет 22 000 руб., и их система пенсионирования строится на иных принципах», – заявила Голодец, отвечая на вопрос, получат ли военные пенсионеры выплату в 5000 руб.

В свою очередь, в пресс-службе вице-премьера Голодец «Интерфаксу» позже пояснили, что право на выплату 5000 руб. имеют пенсионеры, «которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению». Собеседник агентства отметил, что часть военных пенсионеров получают пенсию одной из двух этих категорий, а следовательно, они будут иметь право на единовременную выплату.

Тем не менее, сколько военных пенсионеров получат выплату, в пресс-службе не уточнили, адресовав запрос в Минтруд и Пенсионный фонд России.