Аналитики: роботы отберут у японцев 2,4 млн рабочих мест к 2030 году

К 2030 г. в Японии число рабочих мест сократится на 2,4 млн, так как людей постепенно заменят роботы с развитым искусственным интеллектом. Как передает ТАСС, это говорится в докладе Исследовательского института Mitsubishi. Его авторы предлагают задуматься о создании системы, которая гарантировала бы стабильный минимальный доход тем, кто потеряет работу.

По их прогнозу, в первую очередь внедрение новых технологий затронет промышленные предприятия, сферу услуг и продаж, где количество рабочих мест уменьшится примерно на 7,4 млн. И это сокращение не удастся компенсировать даже за счет прогнозируемого роста числа специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта на 5 млн к 2030 г., передает ТАСС.

Развитие технологий создания андроидов и их внедрение, по расчетам Исследовательского института Mitsubishi, приведет к росту ВВП Японии на 50 трлн иен ($432 млрд по текущему курсу) в 2030 г., что составляет примерно 10% от ВВП за 2015 г. По данным переписи населения 2015 г., в стране проживало 127,095 млн человек. Примерно 67 млн из них - граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет, передает ТАСС. По расчетам минздрава, к 2060 г. трудоспособное население сократится до 38 млн человек из-за низкой рождаемости и старения общества.