Правительство обсуждает платеж с безработных – сенатор

В правительстве активно обсуждают введение сбора с неработающих или занятых в сером секторе экономики граждан, рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. Речь идет о платеже, который должен быть направлен на обязательное медицинское страхование (ОМС), пояснил он. Комитет Совета федерации по бюджету и финрынка рассмотрит 22 марта вопрос о введении такого сбора с безработных.

«Мы здесь имеем очень большой спектр точек зрения, начиная от опыта, который есть в Белоруссии, — вы знаете, что там есть квалификация таких категорий граждан, как «тунеядцы», в рамках действующего законодательства, а это все-таки Союзное государство, — и, конечно, этот опыт привлек внимание очень многих экспертов, он всерьез обсуждался», — приводит RNS слова Рябухина. Сенатор подчеркнул, что введение такого платежа в виде налога противоречит Конституции России. «Тогда надо найти какой-то другой вариант, который побуждал бы и мотивировал трудоспособных, но неработающих граждан к активной трудовой деятельности», — заявил глава комитета.