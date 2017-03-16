ЦБ: Взносы в индивидуальный пенсионный капитал могут вырасти до 12% зарплаты

Взносы граждан в индивидуальный пенсионный капитал постепенно могут вырасти до 12% зарплаты, заявил на VIII Российском пенсионном конгрессе первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Его цитирует ТАСС.

«Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в сегодняшних ценах, что означает график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая гражданину вот эту ясность, мы постепенно подтолкнем его к тому, что это будет не 6%, а, возможно, чтобы это было 12%. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы. В целом мы видим 6% как очень минимальный уровень, который необременителен для гражданина на данном этапе, но при этом уже дает ощутимую прибавку к пенсии», – сказал он.

Банк России и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений – концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 г. Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически.

В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК.

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период своего мнения по участию в системе, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться автоматически. При этом в любой момент можно будет приостановить уплату взносов. Таким образом, стратегия накопления будет определяться непосредственно самим гражданином.