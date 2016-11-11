Банкиры празднуют победу Дональда Трампа

Если выбирать между Хиллари Клинтон и Трампом, то для финансового сектора Трамп лучше, сказал FT портфельный управляющий Premier Asset Management Джейк Роббинс. «Президент-республиканец и республиканское большинство в конгрессе – хорошо для банков, но недостаточный опыт Трампа в управлении [страной] и непредсказуемые политические факторы создают много неопределенности», – цитирует WSJ аналитика Jefferies Кена Усдина.

Финансисты ожидают от Трампа, например, сокращения числа системно значимых банков, которые вынуждены ежегодно проходить стресс-тесты ФРС. По словам аналитика Cowen & Co. Джарета Зайберга, размер активов для банков, проходящих такие проверки, может быть повышен в 10 раз – с $50 млрд до $500 млрд.

Ассоциация американских банков уже пожаловалась Трампу, что высокие требования к капиталу и затраты на регулирование «заставляют небольшие банки отказываться от некоторых продуктов и от бизнеса», сообщает Reuters.

Банкиры также надеются на отмену требований закона Додда – Фрэнка, принятого в 2010 г., чтобы кризис 2008 г. не повторился. Трамп отзывался об этом законе как об «очень негативном факторе», мешающем банкам «давать кредиты людям, которым они нужны». Но Трамп также говорил, что неплохо бы восстановить закон Гласса – Стигалла, запрещающий коммерческим банкам инвестиционный бизнес. Не ясно, как это соотносится с его нелюбовью к закону Додда – Фрэнка, который не разрешает банкам, работающим с вкладами, торговать на собственные средства. «Банки могут не любить закон Додда – Фрэнка, но они потратили на него уйму времени и денег», – говорит Джон Штадтлер, курирующий в PwC сектор финансовых услуг США.

«Настойчивое политическое давление» ждет и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), полагает аналитик Compass Point Айзак Болтански. Банкиры давно жалуются, что директор CFPB Ричард Кордрей штрафует банки за то, что другие регуляторы считают приемлемым. Но, учитывая популистские обещания Трампа, не факт, что в этом вопросе он прислушается к банкирам. «Думаю, Трамп будет защищать потребителей, – сказал WSJ высокопоставленный банкир. – Он захочет, чтобы о нем думали, что он защищает людей от того, что происходило, например, в Wells Fargo». Wells Fargo открыл 2 млн счетов без ведома клиентов и был оштрафован CFPB на $185 млн.

«Думаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе избрание Трампа пойдет на пользу рынку акций», – сказал FT стратег Janus Capital Джордж Марис. По словам директора по инвестициям UBS Марка Хэфеля, от ослабления регулирования выиграют не только банки, но и энергетические компании. Если Трамп выполнит обещание снизить налоги, это поддержит весь рынок акций, отмечает Джефф Найт из Columbia Threadneedle. В четверг индекс Dow Jones установил новый внутридневной рекорд – 18 726 пункта.

Труднее придется рынку облигаций. Рынки фиксированной доходности уязвимы из-за перспективы повышения ставок и роста инфляции, цитирует FT директора по инвестициям BMO Wealth Management Джека Эблина. «Сейчас важно держать денежные средства, – говорит портфельный управляющий Eaton Vance Кэтлин Гаффни, – котировки непривлекательны, волатильность высока». Вчера доходность 10-летних казначейских бондов США достигала 2,111% годовых по сравнению с 1,747% накануне выборов.

Вчера к 19.00 мск евро стоил $1,0884, против $1,1277 накануне объявления итогов выборов. Если Трамп снизит налоги и бизнес перестанет прятаться в Канаде, доллар подорожает, говорят аналитики.

Золото, перед выборами дорожавшее до $1305 за унцию, вчера подешевело до $1263. «Слишком рано говорить, что будет с золотом, – отмечает экономист сингапурского OCBC Bank Барнабас Ган. – Будет ли Трамп проводить протекционистские меры, о которых говорил во время предвыборной кампании?».