ВТБ намерен увеличить прибыль до 235 млрд рублей к 2019 году

По словам Костина, новая трехлетняя стратегия ВТБ будет учитывать соответствующие экономические прогнозы правительства и ЦБ на этот период

Группа ВТБ рассчитывает увеличить прибыль в четыре раза к 2019 г.: с 50 млрд в 2016 г. до 235 млрд руб. к 2019 г., заявил ее президент Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В этом году прибыль составит порядка 50 млрд руб. Мы сейчас делаем программу с трехлетней стратегией, и там прибыль даже превысит 200 млрд. Мы делаем расчет в 235 млрд руб.», – сказал он (здесь и далее цитаты по ТАСС). По итогам девяти месяцев 2016 г. прибыль группы составила 34 млрд руб.

По словам Костина, новая трехлетняя стратегия ВТБ будет учитывать соответствующие экономические прогнозы правительства и ЦБ на этот период: «Мы считаем, что этот план – абсолютно реальный. Он был выработан совместно с нашими консультантами».

Кроме того, Костин рассказал, кто возглавит наблюдательный совет госбанка вместо бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который сейчас находится под домашним арестом. Правление ВТБ рассматривает кандидатуру Сергея Дубинина, бывшего председателя ЦБ, на место председателя наблюдательного совета банка, заявил Костин. «[Дубинин] уже был нашим председателем набсовета. В случае согласования мы надеемся, что до следующего годового собрания Дубинин будет председателем наблюдательного совета», – сказал он.

Улюкаев возглавил наблюдательный совет ВТБ в июне 2015 г., год спустя был переизбран. Наблюдательный совет состоит из 11 членов, технически, даже в отсутствие председателя, оставшиеся члены наблюдательного совета могут прямо на заседании избрать председательствующего, который возглавит совет на отдельно взятом заседании для решения конкретного вопроса, поэтому никаких проблем в работе совета возникнуть не может, указывали ранее в пресс-службе Росимущества.

Следственный комитет России (СКР) в начале недели объявил о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева, ему предъявлено обвинение в получении взятки, с вымогательством и в особо крупном размере.