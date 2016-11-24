Минфин обяжет автостраховщиков сотрудничать со службой финансовых уполномоченных

Минфин внес правки в законопроект о финансовом уполномоченном, принятый в первом чтении в июне 2014 г., передал «Интерфакс». В соответствии с документом, ЦБ должен создать службу финансовых уполномоченных и утвердить ее устав. В течение месяца со дня регистрации службы регулятор должен перечислить ей 300 млн руб., сообщается в подготовленных Минфином поправках к законопроекту о финансовом омбудсмене (опубликован на портале проектов нормативных правовых актов).

Финансовые уполномоченные должны быть независимы от ЦБ, а регулятор не имеет права вмешиваться в их деятельность. ЦБ имеет право предоставлять финансовым уполномоченным информацию о деятельности финансовых организаций — в том числе данные, доступ к которым ограничен законом.

Служба финансовых омбудсменов собирает, обрабатывает и рассматривает обращения граждан и финансовых организаций. Руководить службой будут главный финансовый уполномоченный, гендиректор, а также наблюдательный совет, в состав которого войдут представители правительства, ЦБ и объединений финансовых организаций.

Законопроект о финансовом уполномоченном Госдума приняла в первом чтении в июле 2014 г. Изначально предполагалось, что уполномоченные будут заниматься досудебным урегулированием споров между физлицами и банками и некредитными финансовыми организациями.

Ко второму чтению в документ внесли поправки: теперь сотрудничать со службой обязаны только автостраховщики. Остальные финансовые организации смогут добровольно заключить договор со службой о досудебном рассмотрении споров с потребителями финансовых услуг.

Заключив договор со службой, компания будет обязана исполнять вступившие в силу решения финансовых уполномоченных, отвечать на их запросы и размещать у себя на сайте информацию для клиентов о том, как разрешаются споры с привлечением финансового уполномоченного. Они также будут платить службе ежеквартальные взносы.

Обратиться в службу финансовых омбудсменов смогут только физлица — для них это будет бесплатно.

Претендовать на должность финансового уполномоченного может только гражданин России от 35 до 70 лет с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в сфере финансовых рынков не менее пяти лет. Сенатор или депутат, а также должностные лица из госорганов или ЦБ претендовать на это не смогут.

Взаимодействовать со службой финансовых уполномоченных страховщики начнут с 1 июля 2017 г.