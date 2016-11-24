Страхование

Минфин обяжет автостраховщиков сотрудничать со службой финансовых уполномоченных

ЦБ даст на создание службы 300 млн рублей
Теперь сотрудничать со службой финансовых уполномоченных обязаны только автостраховщики
Теперь сотрудничать со службой финансовых уполномоченных обязаны только автостраховщики
Е. Разумный / Ведомости

Минфин внес правки в законопроект о финансовом уполномоченном, принятый в первом чтении в июне 2014 г., передал «Интерфакс». В соответствии с документом, ЦБ должен создать службу финансовых уполномоченных и утвердить ее устав. В течение месяца со дня регистрации службы регулятор должен перечислить ей 300 млн руб., сообщается в подготовленных Минфином поправках к законопроекту о финансовом омбудсмене (опубликован на портале проектов нормативных правовых актов).

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Финансовые уполномоченные должны быть независимы от ЦБ, а регулятор не имеет права вмешиваться в их деятельность. ЦБ имеет право предоставлять финансовым уполномоченным информацию о деятельности финансовых организаций — в том числе данные, доступ к которым ограничен законом.

Служба финансовых омбудсменов собирает, обрабатывает и рассматривает обращения граждан и финансовых организаций. Руководить службой будут главный финансовый уполномоченный, гендиректор, а также наблюдательный совет, в состав которого войдут представители правительства, ЦБ и объединений финансовых организаций.

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Законопроект о финансовом уполномоченном Госдума приняла в первом чтении в июле 2014 г. Изначально предполагалось, что уполномоченные будут заниматься досудебным урегулированием споров между физлицами и банками и некредитными финансовыми организациями.

Ко второму чтению в документ внесли поправки: теперь сотрудничать со службой обязаны только автостраховщики. Остальные финансовые организации смогут добровольно заключить договор со службой о досудебном рассмотрении споров с потребителями финансовых услуг.

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Заключив договор со службой, компания будет обязана исполнять вступившие в силу решения финансовых уполномоченных, отвечать на их запросы и размещать у себя на сайте информацию для клиентов о том, как разрешаются споры с привлечением финансового уполномоченного. Они также будут платить службе ежеквартальные взносы.

Обратиться в службу финансовых омбудсменов смогут только физлица — для них это будет бесплатно.

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Претендовать на должность финансового уполномоченного может только гражданин России от 35 до 70 лет с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в сфере финансовых рынков не менее пяти лет. Сенатор или депутат, а также должностные лица из госорганов или ЦБ претендовать на это не смогут.

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