Профучастники
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Пенсионеры торгуются за время

НПФ хотят увеличить срок ракрытия данных о портфелях до девяти месяцев

ЦБ готов рассмотреть их аргументацию, хотя в ее адекватности сомневаются аналитики
Регулятор хочет обязать частные пенсионные фонды ежедневно раскрывать полную структуру портфеля, включая ценные бумаги, их количество, эмитента, однако без стоимости бумаг
Регулятор хочет обязать частные пенсионные фонды ежедневно раскрывать полную структуру портфеля, включая ценные бумаги, их количество, эмитента, однако без стоимости бумаг
Е. Ширинкина / для Ведомостей

Частные пенсионные фонды (НПФ) недовольны предложением ЦБ раскрывать свой портфель с задержкой в полгода. Они хотят продлить этот срок до девяти месяцев или более и уже обсудили это с начальником управления регулирования коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Ильей Смирновым – встреча состоялась в пятницу на площадке саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), рассказали «Ведомостям» два участника встречи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике