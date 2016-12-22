НПФ хотят увеличить срок ракрытия данных о портфелях до девяти месяцев

Регулятор хочет обязать частные пенсионные фонды ежедневно раскрывать полную структуру портфеля, включая ценные бумаги, их количество, эмитента, однако без стоимости бумаг
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Частные пенсионные фонды (НПФ) недовольны предложением ЦБ раскрывать свой портфель с задержкой в полгода. Они хотят продлить этот срок до девяти месяцев или более и уже обсудили это с начальником управления регулирования коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Ильей Смирновым – встреча состоялась в пятницу на площадке саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), рассказали «Ведомостям» два участника встречи.