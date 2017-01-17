Страхование
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: ОСАГО без чемпиона

ЦБ изучал, сможет ли ОСАГО обойтись без «Росгосстраха»

Осенью регулятор опросил крупных страховщиков, готовы ли они заместить лидера в случае его ухода с рынка
Крупнейший страховщик ОСАГО – «Росгосстрах» – готовится к смене владельца
Крупнейший страховщик ОСАГО – «Росгосстрах» – готовится к смене владельца
А. Астахова / Ведомости

В 2017 г. «Росгосстрах» планирует объединить активы с группой «Открытие», благодаря чему в России появится крупнейшая частная финансовая группа с активами в 4–5 трлн руб., при этом контроль над страховщиком перейдет от нынешнего владельца Данила Хачатурова к партнерам. Первым этапом сделки может стать грядущее размещение акций страховщика на Московской бирже, о котором компания объявила еще осенью 2016 г. К концу марта страховщик завершит размещение 20% акций на бирже и привлечет в капитал 46 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании. Инвесторов он не раскрывает, однако источник, знакомый с деталями сделки, знает, что в ней может участвовать «Открытие», но пока непонятно, сколько группа намерена купить через биржу и какая именно структура выступит покупателем бумаг. Представители страховщика и «Открытия» комментировать это не стали.

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