ЦБ изучал, сможет ли ОСАГО обойтись без «Росгосстраха»

В 2017 г. «Росгосстрах» планирует объединить активы с группой «Открытие», благодаря чему в России появится крупнейшая частная финансовая группа с активами в 4–5 трлн руб., при этом контроль над страховщиком перейдет от нынешнего владельца Данила Хачатурова к партнерам. Первым этапом сделки может стать грядущее размещение акций страховщика на Московской бирже, о котором компания объявила еще осенью 2016 г. К концу марта страховщик завершит размещение 20% акций на бирже и привлечет в капитал 46 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании. Инвесторов он не раскрывает, однако источник, знакомый с деталями сделки, знает, что в ней может участвовать «Открытие», но пока непонятно, сколько группа намерена купить через биржу и какая именно структура выступит покупателем бумаг. Представители страховщика и «Открытия» комментировать это не стали.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров