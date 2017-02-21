Приоритет ремонта в ОСАГО в трети проблемных регионов будет иметь обратную силу

В соответствии с поправками ремонтировать автомобиль можно на СТО из предоставленного страховщиком списка либо на самостоятельно выбранной СТО – при согласовании со страховщиком

Приоритет ремонта в ОСАГО в самых проблемных регионах заработает раньше, чем во всех остальных, сообщил сегодня зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект о приоритете натурального возмещения в ОСАГО - рассмотреть его могут уже 10 марта, замечает председатель комитета Анатолий Аксаков. Закон заработает через 30 дней после официального опубликования: с этого момента он начнет применяться к новым договорам автогражданки по всей стране. Но в некоторых регионах, перечень которых определит ЦБ, будет иметь обратную силу и заработает сразу для всех ДТП. По словам Чистюхина, сначала регулятор включит в этот список часть проблемных регионов, где активность недобросовестных автоюристов привела к критическим показателям убыточности автогражданки (сейчас таких регионов 30. - «Ведомости»).

«Думаю, это будет примерно треть от регионов, в которых убыточность превышает либо близка к 100%», - сказал он.

Поэтапное введение реформы может привести к тому, что автоюристы «перетекут» из одного региона в другой, допустил Чистюхин: если этот переток в определенный регион будет массовым, ЦБ также включит его в список проблемных.

В соответствии с поправками ремонтировать автомобиль можно на СТО из предоставленного страховщиком списка либо на самостоятельно выбранной СТО – при согласовании со страховщиком. Ремонтировать можно только с использованием новых запчастей, если только автовладелец сам не согласился на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Гарантия на обычный ремонт составляет шесть месяцев, а на кузовные работы и работы с использованием лакокрасочных материалов – 12 месяцев.

Путь до СТО должен составлять не более 50 км от места ДТП или места жительства гражданина – кроме случаев, когда страховщик сам организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до СТО. СТО должна отремонтировать автомобиль в течение 30 дней, если срок нарушен, страховщик за каждый день просрочки выплачивает потерпевшему неустойку – 0,5% от суммы страхового возмещения. Если страховщик неоднократно нарушит качество и сроки ремонта, ЦБ может на срок до года запретить ему возмещать ущерб по ОСАГО ремонтом.

Получить возмещение в ОСАГО деньгами можно, если автомобиль не подлежит восстановлению или если нанесенный ему ущерб превышает максимальную страховую выплату (400 000 руб.), в случае смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему, а также если потерпевший является инвалидом.