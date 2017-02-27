Чиновники против продажи банков ВЭБа партнеру «Роснефти»

Среди семи претендентов на Связь-банк и «Глобэкс», о наличии которых ВЭБ объявил на прошлой неделе (он намерен продать дочерние банки в апреле), есть два основных, рассказали «Ведомостям» пять человек, близких к переговорам. По их словам, это ИК «Регион», участвовавшая во многих проектах «Роснефти» (см. врез), и «Восточный» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Russia Partners и других фондов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров