Чиновники против продажи банков ВЭБа партнеру «Роснефти»

Чиновники не хотят, чтобы ВЭБ продавал Связь-банк и банк «Глобэкс» давнему партнеру «Роснефти»
Е. Разумный / Ведомости
Среди семи претендентов на Связь-банк и «Глобэкс», о наличии которых ВЭБ объявил на прошлой неделе (он намерен продать дочерние банки в апреле), есть два основных, рассказали «Ведомостям» пять человек, близких к переговорам. По их словам, это ИК «Регион», участвовавшая во многих проектах «Роснефти» (см. врез), и «Восточный» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Russia Partners и других фондов.