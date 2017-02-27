Банки
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Банки ВЭБа берегут от «Роснефти»

Чиновники против продажи банков ВЭБа партнеру «Роснефти»

Помощник президента Андрей Белоусов не видит смысла в такой сделке
  • Маргарита Папченкова,
  • Александра Прокопенко
  • / Ведомости
Чиновники не хотят, чтобы ВЭБ продавал Связь-банк и банк «Глобэкс» давнему партнеру «Роснефти»
Чиновники не хотят, чтобы ВЭБ продавал Связь-банк и банк «Глобэкс» давнему партнеру «Роснефти»
Е. Разумный / Ведомости

Среди семи претендентов на Связь-банк и «Глобэкс», о наличии которых ВЭБ объявил на прошлой неделе (он намерен продать дочерние банки в апреле), есть два основных, рассказали «Ведомостям» пять человек, близких к переговорам. По их словам, это ИК «Регион», участвовавшая во многих проектах «Роснефти» (см. врез), и «Восточный» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Russia Partners и других фондов.

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