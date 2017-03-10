Банки Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Угонный банкинг Судившийся с ЦБ банк остался без лицензии, кредитов и документов Грузовик, перевозивший документацию банка «Енисей», угнали 09 марта 23:59 Дарья Борисяк, Алексей Никольский / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Лицензия «Енисея» была отозвана 9 февраля Евгений Разумный / Ведомости Лицензия «Енисея» была отозвана 9 февраля – за неисполнение законов, недостоверную отчетность и размещение средств в низкокачественные активы, руководство и собственники «Енисея» не приняли мер для нормализации работы банка, сообщал Центробанк. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров