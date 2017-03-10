Судившийся с ЦБ банк остался без лицензии, кредитов и документов

Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Угонный банкинг

Лицензия «Енисея» была отозвана 9 февраля – за неисполнение законов, недостоверную отчетность и размещение средств в низкокачественные активы, руководство и собственники «Енисея» не приняли мер для нормализации работы банка, сообщал Центробанк.