Минфин хочет обложить налогом вклады граждан

Минфин России прорабатывает вариант налогообложения части депозитов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра Алексея Моисеева.

«По депозитам есть совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят по депозитам ничего. Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, и их довольно много, не платят никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя», — сказал Моисеев, выступая с лекцией в Финансовом университете.

По его словам, министерство пока не придумало, как отказаться от налогообложения купонов по облигациям, как предлагал президент России Владимир Путин. «Поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий через "сделать всем хуже", то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита… Я бы не сказал, что есть какой-то законопроект, который положен на бумагу, но мы думаем об этом как об одном из вариантов», — пояснил он.

На сегодняшний день доход по вкладам в российских банках не облагается налогом на доходы (НДФЛ) до тех пор, пока ставка вклада в рублях не превышает ставки рефинансирования, увеличенной на 5%, а в валюте — не более 9% годовых. С превышения взимается налог на доходы по ставке 35%.