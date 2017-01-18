Brent торгуется на уровне $55,62 за баррель

К 9.10 мск среды мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $55,62 за баррель. Во вторник за торговую сессию эти контракты подешвели на $0,39 (0,70%) до $55,47 за баррель, напоминает «Интерфакс». Утром в среду февральские фьючерсы на WTI торговались в Нью-Йорке на уровне $52,67 за баррель, за предыдущую сессию контракт подорожал на $0,11 (0,21%) до $52,48 за баррель. Котировки сдержанно растут утром в среду. Ослабление доллара и ожидания публикации данных о коммерческих запасах нефти в США компенсируют прогнозы об увеличении нефтедобычи в России и США ближе к концу 2017 г., отмечает агентство. Рост цен также поддерживают прогнозы, что Китай и другие страны Азии значительно снизят добычу.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на минувшей неделе. Министерство энергетики обнародует свои данные в четверг.

Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Однако некоторые эксперты, в том числе глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, считают, что во второй половине 2017 г. производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.

По прогнозам Wood Mackenzie, производство нефти в Азии будет сокращаться рекордными темпами: с 7,5 млн баррелей в сутки в 2016 г. до менее чем 6,5 млн баррелей в сутки в 2020 г. После обвала нефтяного рынка в 2014 г. добыча в регионе падает в среднем на 7% в год, отметил директор Wood Mackenzie по исследованиям геологоразведки и добычи в Азиатско-Тихоокеанском регионе Энгус Роджер.