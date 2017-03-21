НБУ не планирует расширять санкции против «дочек» российских банков

Национальный банк Украины (НБУ) не будет расширять уже принятые санкции против украинских банков с российским госкапиталом. Ключевая ограничительная мера – запрет на вывод капитала из страны – уже принята, заявила первый замруководителя финансового регулятора Екатерина Рожкова. «Санкция, которая была введена Советом национальной безопасности и обороны, в первую очередь направлена на защиту вкладчиков. То есть она запрещает украинским "дочкам" государственных российских банков выводить средства за пределы Украины», – сказала она в эфире телеканала «112. Украина», добавив, что НБУ не считает необходимым расширять эти санкции. Санкции в отношении украинских «дочек» российских банков были введены 16 марта.