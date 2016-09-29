Малазийский Boeing 777 над Донбассом сбил «Бук», прибывший из России. Этот вывод международной следственной группы может стать поводом для исков против России

Статья опубликована в № 4171 от 29.09.2016 под заголовком: Это «Бук» из России

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., обнародовала в среду промежуточные результаты своей работы. «Ракета была запущена комплексом «Бук». Этот «Бук» был привезен с территории России и после запуска возвращен на территорию России», – заявил представитель полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен: запуск произведен из контролируемого сепаратистами района вблизи населенного пункта Снежное. Данных о катастрофе Boeing 777 более чем достаточно для реконструкции и анализа произошедшего.

Следствие не утверждает, что Россия на государственном уровне была вовлечена в инцидент, подчеркнул участник JIT, информация о подозреваемых (их порядка 100 человек) не будет раскрываться в интересах следствия.

Советник гендиректора «Алмаз-Антея» Михаил Малышевский заявил «РИА Новости», что концерн по-прежнему уверен в результатах трех своих натурных экспериментов: ракета запущена не из Снежного, а из Зарощенского, контролировавшегося украинской армией. На пресс-конференции JIT было сказано, что и Зарощенское в тот момент контролировалось силами самопровозглашенной ДНР. А по словам человека, работавшего в то время в руководстве ДНР, этот контроль был весьма условным.

Никакие российские зенитно-ракетные комплексы, включая «Бук», никогда не пересекали границу с Украиной, заверил «Интерфакс» представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. А представительница МИДа Мария Захарова заявила: выводы JIT подтверждают, что следствие предвзято, политически мотивировано и продолжает игнорировать неопровержимые доказательства из России. В Malaysia Airlines говорят, что следят за работой JIT, с нетерпением ждут итогов расследования и делают все, чтобы у всех потерпевших была полная информацию.

Западные комментаторы полагают, что промежуточный доклад JIT может считаться приемлемым доказательством в будущих судах, и предсказывают долгое дипломатическое и юридическое сражение. В ЕСПЧ уже поступила гражданская жалоба против России и Владимира Путина от представителей 33 жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии: они требуют по $10 млн за каждую из жертв.

Никаких международно-правовых последствий для России не будет, уверена доцент кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС, юрист-международник Кира Сазонова: «Итоги предварительные, их нельзя считать основанием для международной ответственности». Государство может нести международно-правовую ответственность лишь по решению органа международного правосудия, к которому подобные следственные комиссии не относятся, говорит она, а определение правых и виноватых – задача международного суда либо трибунала.

Промежуточный доклад не станет основанием для выплаты компенсаций, если виновная сторона не признает своей вины, считает адвокат Всеволод Сазонов, – хотя теоретически можно говорить о преступлении против мирного населения и о военном преступлении. Компенсации в подобных ситуациях присуждаются компетентным международным судом, напоминает Сергей Бородин из «Бородин и партнеры»: «Выводы комиссий по расследованию могут использоваться в качестве доказательств, но не станут решающими».

Обращение в национальные суды целесообразнее, у наднациональных вроде ЕСПЧ мало ресурсов для приведения в исполнение своих решений, говорит на условиях анонимности специалист по международному праву, участвовавший в разбирательствах по другой авиакатастрофе, но привлечь к ответственности должностных лиц иной страны, как и государство в целом, практически невозможно.

Если гипотетически представить, что JIT вскрыла правду, все равно это будет использоваться как элемент принуждения России к сговорчивости, говорит политолог Александр Гущин: «Не думаю, что повлияет быстро и кардинально на изменение позиций европейских стран по минскому процессу».

«Ясно, что тот, кто сбил, будет до последнего отрицать, что бы там ни представили, – считает бывший дипломат. – Пока железных доказательств не видно, но уже обвиняют Россию. Скорее всего, ситуация сохранится, а мы будем отрицать».

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, выводы JIT делают маловероятным обнародование всей полноты данных о трагедии, так как это приведет к новому кризису в отношениях Европы и России.

Не стоит ждать реакции рынка на доклад JIT – она давно заложена в текущие цены российских активов, говорит крупный инвестбанкир: «Изначально было ясно, что Россия в этом участвовала». «Никакой новости для рынков нет, расследование продлится до 2018 г., а значит, будут новые контраргументы России. Дополнительных санкций Запада не будет, поэтому и нет реакции инвесторов», – полагает гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев.

В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина, Ольга Чуракова, Илья Усов, Мари Месропян